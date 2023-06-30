В Иркутской области произошла диверсия на железной дороге

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SHOT сообщил о диверсии на железной дороге в Иркутской области
По данным издания, инцидент произошёл в ночь на пятницу, 30 июня. Объект дорожной инфраструктуры был повреждён на границе Аларского и Черемховского районов
«Неизвестный сжёг релейный шкаф на перегоне между станциями Забитуй и Черемхово. Из-за выхода из строя оборудования возникли препятствия движению поездов, но обошлось без пострадавших», — говорится в материале.
На злоумышленника уже завели уголовное дела правоохранительные органы.
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Андрей Гаврилов