В Иркутской области утонул 12-летний мальчик, его 9-летний брат попал в больницу

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Пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Иркутской области сообщила, что в реке Китой утонул 12-летний мальчик, а его 9-летний брат госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности» (статья 109 УК РФ).
Региональная прокуратура уже начала проверку инцидента, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности, семейном благополучии, обеспечении безопасного пребывания на воде, а также выяснены все причины и условия произошедшего.
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