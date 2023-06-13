В Иркутской области возбудили уголовное дело после столкновения двух танкеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает необходимым вовлечь все 1,5 тыс подмосковных школ в олимпиадное движение. Об этом он заявил в Можайске, куда он приехал проверить готовность школы №2 к открытию после капремонта 1 сентября.