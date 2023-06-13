В Иркутской области возбудили уголовное дело после столкновения двух танкеров

Фото: iStock/Dikuch
Капитан одного из танкеров находился в нетрезвом состоянии в момент столкновения
Капитан одного из танкеров, столкнувшихся на реке Лена, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram канал SHOT.
По информации СМИ, в момент столкновения за штурвалом находился помощник нетрезвого капитана.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Курской области многодетная мать вызвала наряд полиции к себе домой, однако, когда сотрудники прибыли на место, россиянка начала вести себя неадекватно.
По информации СМИ, в момент столкновения за штурвалом находился помощник нетрезвого капитана.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Курской области многодетная мать вызвала наряд полиции к себе домой, однако, когда сотрудники прибыли на место, россиянка начала вести себя неадекватно.
Евгения Парфентьева