В Иркутской области ввели режим ЧС из-за столкновения танкеров с нефтью

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После столкновения двух танкеров на Лене в Иркутской области власти региона ввели режим ЧС
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о подробностях столкновения танкеров «Ерофей Хабаров» и ТР-901 на реке Лена. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 т бензина, одна из емкостей с которым была повреждена в результате происшествия. В акваторию из емкости объемом 138 т начал выливаться бензин.
Экипаж танкера оперативно установил боновое ограждение вокруг судна и использовал 300 кг сорбента для ликвидации повреждения.
В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Днепре и Харьковской области звучат взрывы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Танкер «Ерофей Хабаров» перевозил 832 т бензина, одна из емкостей с которым была повреждена в результате происшествия. В акваторию из емкости объемом 138 т начал выливаться бензин.
В Киренском районе Иркутской области введен режим ЧС.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Днепре и Харьковской области звучат взрывы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян