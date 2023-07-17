В Иркутской области женщина из-за ревности избила битой школьницу;

Фото: iStock/Rawf8
В селе Онот Черемховского района Иркутской области женщина напала на школьницу с бейсбольной битой. Избиение попало на видео, которое позже опубликовали в соцсетях, пишет Газета.ru.
Предварительно, причиной конфликта могла стать ревность женщины, подозревающей мужа в романе с пятнадцатилетней школьницей.
Читайте также:
В Саратовской области более 180 человек пострадали из-за подтопления;
В Архангельске локализовали пожар на площади 1,5 тыс. кв. м;
Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена.
Диана Аванесян