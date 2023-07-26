В Иркутсткой области два человека погибли в ДТП с тягачом

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Межмуниципальный отдел МВД РФ устанавливает обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД РФ главного управления МВД РФ.
«Дорожный инцидент произошел сегодня около двух часов ночи на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе 1,725 км Аларского района вблизи кафе «Байкал», — цитирует издание сообщение ведомства.
В МВД уточнили, что 40-летний водитель тягача Sitrak столкнулся с автомобилем Haval Jolion, остановившимся на красный сигнал светофора. После этого Haval Jolion выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем с прицепом.
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