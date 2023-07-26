В Иркутсткой области два человека погибли в ДТП с тягачом

Бытовой спор с неизвестными, находившимися в автомобиле Porsche, привел к госпитализации одного мужчины, сообщили на сайте столичного главка МВД. Один из незнакомцев в машине выстрелил в него из травматического оружия. Теперь полиция ведет поиск преступников.