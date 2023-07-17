В Ирландии на ралли погибли гонщики

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Авария случилась недалеко от поселка Баллимот на шестом участке гонки. Соревнования были остановлены. Погибли два гонщика.
Ирландская полиция и Федерация автоспорта Ирландской Республики инициировали расследование.
Международная автомобильная федерация (FIA) выразила соболезнования в связи с происшествием, сообщает сайт Национального автоспорта в Ирландской Республике.
Ранее, 12 июля, автогонщик Иван Куренбин погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Вместе с Куренбиным в машине находилась 32-летняя мотогонщица Татьяна Игушина. Тела погибших обгорели до неузнаваемости.
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Международная автомобильная федерация (FIA) выразила соболезнования в связи с происшествием, сообщает сайт Национального автоспорта в Ирландской Республике.
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Мария Фирсова