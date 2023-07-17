В Ирландии на ралли погибли гонщики

В Минздраве Египта проинформировали, что у группы жителей деревни Эль-Аликат к югу от Каира были выявлены симптомы неизвестной болезни. Уточняется, что заболевшие жалуются на повышенную температуру, ломоту в костях, головокружение и рвоту, пишет Lenta.ru.