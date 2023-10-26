В Ирландии учительница занималась сексом с 13-летним мальчиком

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В Ирландии суд присяжных признал 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор виновной в двух случаях непристойного нападения на ребенка.
Breakingnews.ie сообщает, что преступления совершались в 1985 году, тогда учительнице было 24 года, а пострадавшим оказался 13-летний мальчик. Девушка приставала к ученику во время отдыха в Испании. Сначала она потерлась об него грудью в бассейне, а потом занялась с ним оральным сексом. Ещё два сексуальных контакта случились у школьника дома после возвращения из поездки.
Женщина вину не признавала. С её слов, ничего предосудительного между не происходило.
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Женщина вину не признавала. С её слов, ничего предосудительного между не происходило.
«Он говорил, что фантазировал обо мне, был в меня влюблен. Не знаю, почему он решил подать в суд», -сказала О’Коннор и добавила, что относилась к школьнику как к младшему брату.Приговор вынесут в ноябре.
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Мария Фирсова