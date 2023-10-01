В Испании 13 человек погибли во время пожара в ночном клубе

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ЧП случилось в ночном клубе в городе Мурсия, юго-восток Испании.
Sky News пишет, что число жертв может увеличиться. Пожар ликвидировали 40 пожарных на 12 машинах.
В городе объявлен 3-дневный официальный траур. Спасатели не останавливают поиски ещё нескольких человек. Они числятся пропавшими без вести.
Причины пожара устанавливают.
Ранее сообщалось, что во время пожара в дагестанском селе Хутрах человек скончался от инфаркта. Пожар уничтожил примерно 20 строений.
В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.
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В городе объявлен 3-дневный официальный траур. Спасатели не останавливают поиски ещё нескольких человек. Они числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось, что во время пожара в дагестанском селе Хутрах человек скончался от инфаркта. Пожар уничтожил примерно 20 строений.
В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.
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Мария Фирсова