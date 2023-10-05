В Испании двое мужчин похитили и изнасиловали туристку

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Полицейские арестовала двух мужчин, подозреваемых в похищении и групповом изнасиловании туристки из Британии в городе Бенидорм.
Daily Mail пишет, что похищение и изнасилование произошло на европейском курорте 25 августа, но полиция опубликовала информацию только сейчас.
Британка ожидала такси после вечеринки. Двое мужчин предложили за деньги подвезти её до отеля. Девушка заплатила им 15 евро (1,5 тысячи рублей). В автомобиле она уснула. Незнакомцы воспользовались ситуацией и привезли её к себе домой, где изнасиловали. Когда потерпевшая пришла в себя, она сбежала и заявила в полицию.
Следователи изучили записи с камер наблюдения. Они проверили передвижение более 30 тысяч машин. Преступниками оказались уроженцы Алжира 39 и 44 лет. Один из задержанных уже был в розыске за ограбление.
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Британка ожидала такси после вечеринки. Двое мужчин предложили за деньги подвезти её до отеля. Девушка заплатила им 15 евро (1,5 тысячи рублей). В автомобиле она уснула. Незнакомцы воспользовались ситуацией и привезли её к себе домой, где изнасиловали. Когда потерпевшая пришла в себя, она сбежала и заявила в полицию.
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Мария Фирсова