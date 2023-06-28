В Испании из-за экстремальной жары скончались два человека

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Также сообщается о госпитализации двоих человек в Эстремадуре из-за экстремальной жары.
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Фото: iStock/BrianAJackson
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Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство предприятия по переработке рыбы в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Застройщиком проекта выступит ООО «Салимекс»/«Salymex», инвестиции которого составят свыше 500 млн рублей.
В трехэтажном здании предприятия площадью 4370 тысяч кв. метров разместится основное сырьевое отделение, производство, зона разгрузки-выгрузки товаров, а также зал экспозиции и реализации продукции, административные и хозяйственно-бытовые помещения — гардеробные, душевые, кладовые для хранения одежды, комната приема пищи, комната обогрева и отдыха, кабинет врача, процедурный кабинет и помещение диспетчерской, также оборудуют склад с холодильными и морозильными камерами. Реализация проекта создаст 82 новых рабочих места.
Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.
Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.
ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.
Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно.
Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.