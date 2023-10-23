В Испании изъяли золотые изделия на 600 тысяч евро, незаконно вывезенные из Украины

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В Испании полиция изъяла 11 золотых изделий на сумму свыше 60 млн евро, представляющих собой предметы исторического наследия Украины, следует из пресс-релиза испанских правоохранительных органов.
Уточняется, что операция по изъятию незаконно вывезенных драгоценностей была проведена испанскими полицейскими совместно со Службой безопасности Украины.
В Мадриде были задержаны двое украинцев и три испанца. Они украли драгоценности, представляющие большую историческую и экономическую ценность, чтобы в дальнейшем продать их на территории Испании.
Также к золотым предметам прилагались документы на разных язык, подтверждающие принадлежность ценностей к украинской православной церкви.
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Анастасия Чинкова