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В Испании изъяли золотые изделия на 600 тысяч евро, незаконно вывезенные из Украины

В Мадриде изъяли золото стоимостью 600 тыс евро, незаконно вывезенное из Украины
23 октября 2023, 12:40
Фото: iStock/bodnarchuk

Фото: iStock/bodnarchuk

В Испании полиция изъяла 11 золотых изделий на сумму свыше 60 млн евро, представляющих собой предметы исторического наследия Украины, следует из пресс-релиза испанских правоохранительных органов.
Уточняется, что операция по изъятию незаконно вывезенных драгоценностей была проведена испанскими полицейскими совместно со Службой безопасности Украины.

В Мадриде были задержаны двое украинцев и три испанца. Они украли драгоценности, представляющие большую историческую и экономическую ценность, чтобы в дальнейшем продать их на территории Испании.


Также к золотым предметам прилагались документы на разных язык, подтверждающие принадлежность ценностей к украинской православной церкви.

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#церковь
#полиция
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Суд пересмотрит дело жителя Екатеринбурга, который оскорбил мальчика в Z-шапке
23 октября 2023, 12:29

Фото: istock / gorodenkoff

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул уголовное дело Александра Неустроева. Ранее его оштрафовали на 7 тысяч рублей за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z, передает РИА Новости.
Напомним, инцидент произошел в апреле этого года на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Ребенок носил шапку из-за отца, участвующего спецоперации на Украине. По данным следствия, Неустроев взял 11-летнего мальчика за руку и начал выражаться матом. Об инциденте сообщила мать ребенка. В июне Ленинский суд выписал екатеринбуржцу штраф и прекратил уголовное дело.

Позже депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов обратились в Генпрокуратуру и МВД России, посчитав приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела.

«Дело Неустроева вернут в СК и будут пересматривать заново», — сообщил судья.
Штраф аннулировали и теперь Неустроеву грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Волгоградской области загорелись две квартиры, есть погибшие
МЧС: взрыв газа произошёл в доме в Волгоградской области, есть пострадавшие
23 октября 2023, 12:11

Фото: iStock/gorodenkoff

В пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар в двух квартирах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 11:08. 

По данным МЧС, пожар произошёл в результате взрыва бытового газа. Сначала загорелась одна квартира, затем огонь распространился и на соседнюю.

В результате происшествия погиб 74-летний хозяин первой квартиры Николай Куркин. Также сообщается о двух пострадавших, один из которых экстренно госпитализирован. 

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые пытаются ликвидировать возгорание. Не исключено, что в горящих помещениях могут находиться другие люди. Остальные жильцы пятиэтажки были срочно эвакуировали. 

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#взрыв бытового газа
#происшествие
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Армия Израиля сообщила о не менее 222 заложниках, удерживаемых в секторе Газа
23 октября 2023, 11:01

Фото: istock / Abdallah ElHajj

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что число заложников в секторе Газа достигло 222 человек.
«ВС Израиля обладают информацией о 222 удерживаемых в секторе Газа заложников, находятся в контакте с семьями похищенных», — заявил представитель ЦАХАЛ, его слова приводит ТАСС. 
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее ЦАХАЛ озвучил условия отказа от проведения наземной операции в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#сектор газа
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В Москве мальчик взял у родителей 200 тысяч рублей, ушел из дома и погиб
23 октября 2023, 10:48

Фото: istock / Motortion

В Москве расследуют странную смерть 13-летнего подростка. Парень ушел из дома, прихватив 200 тысяч рублей и 2 телефона — свой и отца. Через несколько часов его нашли мертвым.
По информации телеграм-канала SHOT, 22 октября в 7 утра родители ребенка заметили, что его нет дома. Они заметили, что пропали деньги и телефон отца. Родители запаниковали и обратились в правоохранительные органы. 

Тело ребенка обнаружили на пристройке 30-этажного дома в Беговом примерно в час дня. По предварительной версии, мальчик пошел снимать контент для социальных сетей с помощью родительского телефона. Школьник вышел на общий балкон, не удержался и упал с высоты. Зачем ему нужна была наличность, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что СК проведет проверку администрации  №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском из-за видео, на котором избивают учеников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мальчик
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Житель Амурской области протаранил на машине забор монастыря
23 октября 2023, 10:29

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Нетрезвый житель Амурской области на своей машине влетел в забор храма, расположенного на территории мужского монастыря. Инцидент произошел в ночь на 23 октября.
Мужчина испугался и скрылся с места происшествия. В момент аварии в храме никого не было. Уже утром туда пришел настоятель отец Афоний с другими служителями. Их глазам предстал торчащий из забора автомобиль. Тут подошел и сам раскаявшийся, но еще не вполне трезвый мужчина, сообщает телеграм-канал Baza. По словам амурчанина, ему стало стыдно за содеянное. Он попросил прощения у священнослужителей и пообещал восстановить разрушенную ограду.

Отец Афоний отпустил заблудшему прихожанину его грехи, но на подъехавших правоохранителей его исповедь и раскаяние особого впечатления не произвели. Виновника аварии задержали. Поскольку мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, теперь ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав на срок до полутора лет.

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#мужчина
#происшествия
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Следователи проверят руководство российской школы из-за видео с избиением детей
СК проверит администрацию школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей
23 октября 2023, 09:48

Фото: istock / Ridofranz

Следственный комитет проводит проверку в отношении руководства школы №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском из-за видео, на котором избивают учеников. Информацию сообщает РИА Новости. Следователи планируют выяснить, была ли допущена халатность должностными лицами школы, в результате которой школьники избивают друг друга.
Напомним, 10 октября в Сеть попало видео, где третьеклассник жестоко избивает ровесника. Школьник кидает сверстника через плечо, и тот падает на пол. Обидчик также наносит удары по голове пострадавшего гимнастическим ковриком, а избиваемый не может ничего ответить. Одноклассники на происходящее не реагировали, а учителя в классе в этот момент не было.

Уточняется, что обидчик стоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а его мать работает в школе.

Персонал учебного учреждения заявляет, что директор школы не реагирует на жалобы учителей. По мнению администрации, если ученик срывает урок и ведет себя неподобающим образом, это значит что педагог не смог найти подход к ребенку.

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#следственный комитет
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#учителя
#новости
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Сердце 70-летнего охранника не выдержало секса с проституткой
Nyasa Times: В Малави 70-летний охранник умер после секса с проституткой
23 октября 2023, 09:27

Фото: istock / Tero Vesalainen

Житель Малави умер во время занятия сексом с проституткой. Об этом инциденте рассказало издание Nyasa Times.
70-летний Лемон Валама, работавший в гостинице охранником, перед походом к девушке легкого поведения принял таблетку для эрекции. В процессе у него остановилось сердце.

Прибывшие врачи пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, им это не удалось. По предварительной информации, сердечно-сосудистая система мужчины не выдержала нагрузку после приема препаратов для повышения либидо. 

Ранее сотни мужчин в Великобритании обратились к врачам с жалобами после приема препаратов для эрекции. Эксперты рассказали о  последствиях приема «Виагры». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врачи
#сердце
#жизнь
#мужчины
#секс
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В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями
СК: тела четырех человек с огнестрельнымм ранениями обнаружили в Мирном
23 октября 2023, 06:34

Фото: istock / gorodenkoff

В городе Мирный, расположенном в Якутии, были обнаружены четыре человека — две женщины и два мужчины, ставшие жертвами стрельбы. Эту информацию сообщает пресс-служба Следственного комитета России для данного региона.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». Согласно сообщению пресс-службы, трагедия произошла поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, находящемся на дачном участке в Мирном. Все четыре человека были обнаружены с огнестрельными ранениями.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время следственно-оперативной группой проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательств, а также осуществляются оперативно-разыскные действия.

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В Приморье пару осудили за убийство двух детей и четверых взрослых
23 октября 2023, 06:03

Фото: iStock/Zolnierek

Мужчину и женщину из города Артём Приморского края спустя 18 лет осудили за убийство знакомой во время застолья. Мужчину также обвинили в попытке скрыть преступление, убив ещё пять человек, среди которых двое детей. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Телеграм-канале.
«В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме в Артёме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Ее сожитель, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1995 и 1993 годов рождения», — говорится в публикации.

После этого фигуранты обнаружили, что их первая осталась жива, и убили её за дворовой постройкой.

Долгие годы преступление не удавалось раскрыть, но в 2021 году подозреваемых нашли и привлекли к уголовной ответственности.

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