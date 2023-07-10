В Испании ликвидировали группу автоугонщиков, которую возглавляли россияне

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Гражданская гвардия Испании ликвидировала возглавляемую тремя россиянами преступную группировку, которая специализировалась на угоне машин. Об этом сообщает газета El Mundo.
По данным издания, группа из автоугонщиков, в состав которой также входили испанец и румын, отличалась высоким уровнем профессионализма.
Отмечается, что злоумышленникам удавалось похищаться машины без применения насилия, так как они владели электронными устройствами, с помощью которых они могли копировать работу ключей для открытия и закрытия машин.
El Mundo сообщает, что часть похищенных в Мадриде автомобилей была найдена в Литве. В момент проведения операции было изъято тринадцать машин, сто ключей и станок для установки номерных знаков.
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Отмечается, что злоумышленникам удавалось похищаться машины без применения насилия, так как они владели электронными устройствами, с помощью которых они могли копировать работу ключей для открытия и закрытия машин.
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Екатерина Коршунова