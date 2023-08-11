В Испании потерпел крушение вертолет

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Вертолет Главного управления дорожного движения (DGT) потерпел крушение во время посадки на юге Испании, сообщает Europa Press.
«В пятницу вертолет Главного управления дорожного движения попал в аварию во время посадки на земельном участке, расположенном в муниципалитете Ла-Мохонера», - прокомментировали ситуацию в издании.
По предварительной информации, самолет задел хвостом дерево при посадке, а после рухнул вниз.
Напомним, на борту потерпевшего крушение на Алтае вертолета Ми-8 находились 16 человек, три члена экипажа и 13 туристов, которые посещали гору Белуха. После падения самолета шестерых человек какое-то время не могли обнаружить, их сочли погибшими. Однако, двоих из них обнаружили живыми.
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Евгения Парфентьева