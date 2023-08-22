В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд

Фото: iStock/dominikherz
Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья. Об этом сообщает агентство Europa Press с ссылкой на источники.
В настоящее время службы выясняют происхождение снаряда и то, как он мог оказаться вблизи берега.
Читайте также:
Baza: «мина» рядом с московским офисом «Аэрофлота» оказалась частью системы автополива
В Москве рядом с офисом «Аэрофлота» обнаружили предмет, похожий на мину
Пенсионер нашел в поле неразорвавшуюся ракету от РСЗО «Град»
Анастасия Крестьянова