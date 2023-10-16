В Испании задержали мужчину, напавшего на людей с криком «Аллах велик»

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В Испании задержали мужчину, который напал на людей с мачете и кричал «Аллах велик». Об этом сообщает агентство EFE.
Уточняется, что инцидент случился в провинции Барселона. Мужчина напал на прохожих. В результате два человека получили ранения от ножа, который был в руке у нападавшего. Также отмечается, что мужчина повредил несколько автомобилей.
По информации издания задержанный имеет проблемы с психикой. Его действия не рассматриваются полицией как спланированный теракт.
Также отмечается, что задержанный родом из Марокко.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего выходца из Азербайджана, который вместе со своими подельниками избивал прохожих в городе. Банда называла себя «азербайджанской мафией». Подельник задержанного в настоящее время находится в розыске. Делом занимается Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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По информации издания задержанный имеет проблемы с психикой. Его действия не рассматриваются полицией как спланированный теракт.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего выходца из Азербайджана, который вместе со своими подельниками избивал прохожих в городе. Банда называла себя «азербайджанской мафией». Подельник задержанного в настоящее время находится в розыске. Делом занимается Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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Анастасия Чинкова