Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Испании задержали мужчину, напавшего на людей с криком «Аллах велик»

В Испании задержали мужчину, напавшего на людей с криком «Аллах велик»

16 октября 2023, 21:20
Фото: iStock/Shutter2U

Фото: iStock/Shutter2U

В Испании задержали мужчину, который напал на людей с мачете и кричал «Аллах велик». Об этом сообщает агентство EFE.
Уточняется, что инцидент случился в провинции Барселона. Мужчина напал на прохожих. В результате два человека получили ранения от ножа, который был в руке у нападавшего. Также отмечается, что мужчина повредил несколько автомобилей.

По информации издания задержанный имеет проблемы с психикой. Его действия не рассматриваются полицией как спланированный теракт.


Также отмечается, что задержанный родом из Марокко.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 18-летнего выходца из Азербайджана, который вместе со своими подельниками избивал прохожих в городе. Банда называла себя «азербайджанской мафией». Подельник задержанного в настоящее время находится в розыске. Делом занимается Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Читайте также:

СК РФ займётся выходцами из Азербайджана, избивающими людей в Петербурге

Москвич сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему пенис

В Петербурге мать отравила ребенка йодом, перепутав его с сиропом от кашля
#испания
#происшествие
#нападение
#задержание
Читайте нас в
Independent: Две еврейские школы в Лондоне облили красной краской
16 октября 2023, 22:39

Фото: iStock/Zhang Shu

Неизвестные облили красной краской две еврейские школы в британской столице, сообщает Independent со ссылкой на полицию Лондона.
«Мы расследуем инциденты в двух еврейских школах и рассматриваем их как преступления на почве ненависти», - прокомментировали ситуацию представители полиции. 

По информации СМИ, сперва краской была облита одна еврейская школа, а 15 октября вторая. Полиция устанавливает связь между этими двумя происшествиями. Уже известно, что правонарушение совершила одна и та же женщина. Правоохранители устанавливают ее местонахождение. 

Напомним, руководство некоторых еврейских школ в Санкт-Петербурге решили не проводить занятия в пятницу, 13 октября.

Читайте также: 

Стрелок из Брюсселя заявил, что является членом ИГИЛ*

Минимум два человека погибли во время вооружённого нападения в центре Брюсселя

В Петербурге задержали одного из участников нападений на прохожих
 
#великобритания
#школы
#полиция
Читайте нас в
ХАМАС: В Газе находятся более 200 пленных
16 октября 2023, 22:27

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В секторе Газа находятся от 200 до 250 пленных, об этом заявил представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда.
«По предварительным оценкам, в секторе Газа находятся 200-250 пленных или больше. У «Бригад Аль-Кассам» их около 200, остальные - у других формирований», - прокомментировал ситуацию Обейда.

При этом, по его словам, 22 заложника погибли в результате израильских ударов по Газе.

Ранее представители ХАМАС заявляли, что взяли в плен десятки человек с двойным гражданством, в том числе россиян и китайцев.

Ранее представитель Минздрава Палестины объявил, что под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек.

Читайте также: 

WSJ: США готовят солдат для отправки в Израиль

Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя

В ООН призвали власти Египта открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

 
#хамас
#сектор газа
#погибшие
Читайте нас в
Стрелок из Брюсселя заявил, что является членом ИГИЛ*
16 октября 2023, 22:16

Фото: iStock/jirkaejc

Стрелок из Брюсселя записал видеообращение, в котором назвал себя членом ИГИЛ* и заявил, что «убил неверных».
Напомним, ранее стало известно, что во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается. По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.

В своей прямой трансляции стрелок представился Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию. 

Он также опубликовал фотографии разрушенного сектора Газа и историю о мусульманском ребенке, зарезанном в Чикаго. По словам стрелка, если бы этот ребенок был белым, то его убийство было бы признано актом терроризма.

Читайте также: 

В Испании задержали мужчину, напавшего на людей с криком «Аллах велик»

Жительница Костромы задержала курьера мошенников и сдала полиции

Три человека пострадали при столкновении ритуальной маршрутки с автобусом

*Террористическая организация, запрещенная в России
#убийство
#ребёнок
#стрельба
#мусульмане
#религия
Читайте нас в
В Петербурге задержали одного из участников нападений на прохожих
16 октября 2023, 22:06

Фото: iStock/AlexLinch

В Санкт-Петербурге задержали одного из подозреваемых в нападениях на пешеходов в Московском районе, которые снимались на видео, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». 

16 октября сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Петербурга, который участвовал в избиениях и издевательствах над прохожими. Как заявил сам задержанный, он действительно выкладывал в Telegram-канал видео с избиениями, однако, сам он в них не участвовал. Ролики ему присылали знакомые. 

В настоящий момент с задержанным работают следователи. Остальные участники «банды» разыскиваются.

Читайте также: 

Минимум два человека погибли во время вооружённого нападения в центре Брюсселя

Россиянин пытался украсть водку, но сотрудники магазина задержали его петардой

​СК: В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом
#уголовное следователи
#видео
#хулиганство
#telegram
#бастрыкин
#санкт-петербург
#избиение
Читайте нас в
Минимум два человека погибли во время вооружённого нападения в центре Брюсселя
16 октября 2023, 21:55

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Неизвестный открыл стрельбу в центре бельгийской столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, во время нападения стрелок выкрикивал религиозные лозунги. Был ли это террористический акт - в настоящий момент устанавливается.

По предварительным данным, как минимум два человека погибли. Убийца же остается на свободе.

Брюссельские медиа просят людей не выходить на улицу.

Ранее неизвестные в Москве расстреляли мужчину в Mercedes и украли почти 30 миллионов рублей. Водитель Mercedes стоял в пробке, когда на его машину налетели вооруженные люди, произвели несколько выстрелов и выкрали из салона авто почти 30 миллионов рублей.

Читайте также: 

В Испании задержали мужчину, напавшего на людей с криком «Аллах велик»

Минздрав Палестины: Более тысячи человек могут находиться под завалами в Газе

Суд дал 11 лет волгоградцу, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу
#стрельба
#погибшие
#столица
Читайте нас в
Воздушную тревогу объявили в двух израильских городах
TI: Воздушную тревогу объявили в израильских Сдероте и Ашдоде
16 октября 2023, 21:36

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в двух израильских города - Сдероте и Ашдоде, передает Times of Israel.
«В Сдероте, Ашдоде и близлежащих населенных пунктах раздаются сигналы ракетной тревоги», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, ранее стало известно, что в городах Германии массово срывают флаги Израиля, размещённые на зданиях госучреждений в знак солидарности. По информации Bild, в стране произошло уже как минимум семь случаев, когда жители Германии, недовольные поддержкой Израиля, срывали, крали и повреждали израильские флаги. Такие инциденты происходят с разных городах по всей стране.

В то же время представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов (разрушенных в результате израильских бомбежек), в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы.

Читайте также: 

В ООН призвали власти Египта открыть КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора

Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя
#израиль
#воздушная тревога
#палестина
#конфликт
Читайте нас в
Минздрав Палестины: Более тысячи человек могут находиться под завалами в Газе
16 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/MagioreStock

Под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек, об этом во время пресс-конференции заявил представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра.
«Соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов, в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы», - прокомментировал ситуацию аль-Кудра.

Он также раскрыл последние данные о жертвах израильских бомбежек. 2778 жителей Палестины погибли, 9938 получили ранения разной степени тяжести. 
 
Напомним, по данным палестинского Минздрава, уже 2450 человек погибли. Также сообщалось о 9 тысячах пострадавших.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта.

Читайте также: 

Стало известно, что обсуждали Путин и Нетаньяху во время телефонного разговора

Глава СБ Израиля Бар взял вину за непредотвращенную атаку на себя

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в секторе Газа

 
#палестина
#сектор газа
#погибшие
Читайте нас в
Суд дал 11 лет волгоградцу, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу
16 октября 2023, 20:51

Фото: iStock/LemonSeed

В Волгограде суд вынес приговор мужчине, который убил своего приятеля, а затем собирался съесть его ягодицу, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Как рассказали в суде, 7 января житель Волгограда вместе со своей девушкой и приятелем распивал спиртные напитки. В определенный момент, женщина ушла, оставив мужчин наедине. Заревновав, мужчина накинулся на своего друга с ножом и нанес ему более 40 ударов. В результате, собутыльник осужденного скончался. Но на этом убийца не остановился. Он отрезал кусочек ягодицы покойного друга и собирался его съесть. 

После этого, волгоградец также устроил погром в квартире убитого.

Отмечается, что в суде он пытался оправдать свои поступке состоянием алкогольного опьянения.

Однако, Краснооктябрьский районный суд Волгограда все же признал его виновным в убийстве и порче имущества, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также: 

Россиянин пытался украсть водку, но сотрудники магазина задержали его петардой

СК: В Грозном двое детей насмерть отравились неизвестным веществом

Москвич сломал своей девушке нос, за то, что та едва не откусила ему пенис
#суд
#наказание
#мужчина
#алкоголь
#убийство
Читайте нас в
Молодой человек изнасиловал 15-летнюю девочку в примерочной торгового центра
16 октября 2023, 20:49

Фото: iStock/Nina Calykh

18-летний молодой человек изнасиловал 15-летнюю девочку в примерочной московского торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что девушка и молодой человек познакомились 10 октября в соцсетях и сразу же договорились о встрече. Они отправились в ресторан в одном из ТЦ Москвы. Парень предложил девушке зайти в магазин одежды, где изнасиловал её в примерочной. 

Девочка рассказала о случившемся лишь через несколько дней, после чего её отец подал заявление в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклубники изнасиловали 12-летнего хоккеиста. 

Читайте также:

В Барнауле отец 4 года занимался сексом с дочерью по её просьбе

Кандидат в депутаты из Ивановской области совратил трёх девочек в соцсетях

Пропавшую в Нижнем Новгороде 10-летнюю девочку нашли в диване у соседа
#тц
#москва
#насилие
#подросток
Читайте нас в
Достижения.рф