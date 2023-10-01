В испанском ночном клубе погибли 11 человек

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ЧП случилось в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании.
Мэр города Хосе Бальеста сообщил о 11 погибших. Ранее была информация о 6 погибших и 4 раненых. Возгорание локализовали.
Объявлен 3-дневный официальный траур по погибшим.
Ранее сообщалось, что в Дагестане во время пожара местный житель умер от инфаркта.
Человек умер от инфаркта во время пожара в селе Хутрах. Пожар уничтожил примерно 20 строений. В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.
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«Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс», - сообщил Бальеста на своей странице в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что в Дагестане во время пожара местный житель умер от инфаркта.
Человек умер от инфаркта во время пожара в селе Хутрах. Пожар уничтожил примерно 20 строений. В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.
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Мария Фирсова