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В испанском ночном клубе погибли 11 человек

01 октября 2023, 17:01
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

ЧП случилось в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке Испании.
Мэр города Хосе Бальеста сообщил о 11 погибших. Ранее была информация о 6 погибших и 4 раненых. Возгорание локализовали.

«Экстренные службы подтверждают гибель 11 человек в пожаре в районе Аталайяс», - сообщил Бальеста на своей странице в социальной сети X.

Объявлен 3-дневный официальный траур по погибшим.

Ранее сообщалось, что в Дагестане во время пожара местный житель умер от инфаркта.

Человек умер от инфаркта во время пожара в селе Хутрах. Пожар уничтожил примерно 20 строений. В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.

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#чп
#испания
#происшествие
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В Уфе студенты колледжа госпитализированы с отравлением
01 октября 2023, 16:40

Фото: Фотобанк МО

В Уфе 6 студентов колледжа оказались в инфекционной больнице с отравлением.
РИА Новости пишет, что 6 студентов торгово-экономического колледжа были доставлены в инфекционную больницу в состоянии средней тяжести.  
 
По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, в стационар студенты начали поступать в пятницу. Молодым людям оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них оказались в реанимации. Пострадали подростки от 17 до 21 года. Все госпитализированы. При этом 5  из них в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Состояние остальных студентов более легкое, но они также находятся под присмотром врачей.

Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.

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#студенты
#отравление
#больница
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В Дагестане во время пожара местный житель умер от инфаркта
01 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/Kara Capaldo

Во время пожара в дагестанском селе Хутрах человек скончался от инфаркта.
РИА Новости пишет, что человек умер от инфаркта во время пожара в селе Хутрах. Пожар уничтожил примерно 20 строений.
 
В субботу в высокогорном селе Хутрах в 16.00 (по мск) случился крупный пожар. Пламя охватило жилые и нежилые дома, хозпостройки. Площадь возгорания равнялась 800 кв. метров. Полностью пожар ликвидировали в полночь.

Ранее сообщалось, что на Сахалине произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате дорожного происшествия два человека погибли, ещё четверо в настоящее время госпитализированы.

В Макаровском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. 49-летний пассажир автомобиля Corolla скончался до приезда медиков, 33-летний пассажир Corolla Fielder умер позже в машине скоро помощи от полученных травм.

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#дагестан
#пожар
#инфаркт
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В Москве пенсионера-изобретателя обманули мошенники на 200 тысяч рублей
01 октября 2023, 16:19

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенники обратились к пенсионеру от имени «заболевшей» подруги.
SHOT пишет, что 82-летнему учёному, создателю формул для стабилизации химических элементов, композиций для вспенивания резиновых семей (более 20 патентов) позвонила женщина и представилась Леной.
 
По её словам, она попала в ДТП и лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Ей потребовались предметы гигиены и 900 тысяч рублей. Пенсионер, у которого в действительности была знакомая Лена, испугался и сказал, что у него есть только 200 тысяч. «Лена» согласилась и на такую сумму.
 
Учёный сложил всё необходимое в косметичку и туда же положил деньги. Он  передал пакет мужчине, который подъехал к его дому на улице 1-й Вражский переулок в центре столицы. Потом учёный позвонил своей реальной знакомой Лене. Оказалось, что с ней всё в порядке.
 
Пенсионер обратился в полицию. Проводится проверка.

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#москва
#пенсионер
#мошенники
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В Крыму задержали рабочего, который забил битой семейную пару из Украины
01 октября 2023, 15:02

Фото: iStock/Chalabala

В Крыму задержан мужчина, который убил супругов в Ялте из-за того, что они не заплатили ему за работу.
В управлении МВД по республике сообщают, что 60-летний подозреваемый хотел покинуть полуостров, чтобы избежать наказания, но его задержали по горячим следам в Судаке. На допросе мужчина признался, что убил супругов.
 
«– Что ты сделал?
– Я взял их прибил просто и все. Я от этого не отказываюсь»,
Мёртвых 58-летнюю женщину и 66-летнего мужчину обнаружили в доме в Ялте. Во время допроса выяснилось, что преступник присматривал за частной гостиницей, которая находилась рядом с домом убитых. 

Убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Мужчина зашёл в дом, где жила семейная пара из Днепропетровской области. Убийца даже не стал разговаривать, а сразу начал избивать мужа и жену битой. Убив супругов, мужчина оставил тела на цокольном этаже дома и сбежал.

Известно, что убийца обыскал дом. Внутри здания полицейские нашли разбросанные вещи и порванные документы.

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#крым
#убийство
#полиция
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В Греции танковый транспортер задавил пожилую женщину во время военных учений
01 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/Motortion

Танковый транспортёр задавил пожилую женщину во время военных учений «Парменион» в Греции. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Отмечается, что инцидент произошел в городке Оропос в восточной Аттике. 70-летняя женщина попыталась перейти дорогу во время прохождения военной колонны, которая участвовала в учениях «Парменион».

Напомним, учения «Парменион» — это крупнейшие военные учения Греции, в которых принимают участие все три рода вооруженных сил.

Ранее сообщалось о том, что прошедший обучение в США украинский пилот погиб во время первого полета в зоне СВО. 

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#женщина
#инцидент
#происшествие
#греция
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Футболистка «Локомотива» Юкляева потеряла сознание в матче против ЦСКА
01 октября 2023, 13:50

Фото: iStock/StudioQ1

19-летняя полузащитница столичного футбольного клуба «Локомотив» Полина Юкляева лишилась сознания во время матча.
РЕН ТВ пишет, что девушка ударилась головой об игрока ЦСКА. ЧП случилось по время домашнего матча чемпионата России. 
 
Полина Юкляева вышла на поле во второй тайме. На 57-й минуте матча она столкнулась с футболисткой Юлией Плешковой. Сильный удар лишил девушку сознания.
 
Пострадавшую унесли с поля на носилках. Сообщается, что спортсменка пришла в себя в карете скорой помощи. Её госпитализировали для обследования.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.

В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.

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#футбол
#спорт
#матч
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В Новосибирске школьник чуть не сгорел из-за зарядки для телефона
01 октября 2023, 13:05

Фото: istockphoto/Rawpixel

9-летний мальчик получил сильные ожоги из-за зарядного устройства для телефона, которое внезапно загорелось.
ЧП случилось в Кочковском районе, сообщает Telegram-канал МЧС Новосибирской области. 
 
Ребёнок заряжал телефон около кровати, когда зарядка внезапно вспыхнула. Огонь перекинулся на матрас, где спал школьник.
 
У мальчика диагностированы ожоги кисти и туловища 1-2 степени.

Ранее физик Мария Семенова рассказала об опасности оставления зарядного устройства в розетке. Прежде всего необходимо подумать о правилах пожарной безопасности. Любые приборы без предохранителя, которые в данный момент не используются, должны быть отсоединены от электрической сети. Оставлять зарядное устройство в розетке опасно. Человек не может знать все проводки в квартире, где может произойти короткое замыкание, которое может ударить током или привести у возгоранию.

Кроме того, зарядное устройство, оставленное в розетке, портится. Оно будет все хуже и дольше заряжать телефон и в конце концов придется покупать новое. К тому же, продолжает идти электрический процесс и счетчик будет крутиться независимо от того, подключен телефон к зарядке или нет. Конечно, не в таких объемах, как во время процесса заряжания, но электроэнергия все равно будет расходоваться. Причем абсолютно впустую.

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#школьник
#телефон
#телефоны
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В Челябинской области задержали мужчину за сбор конопли
01 октября 2023, 12:35

Фото: iStock/simpson

В Копейске участковый задержал местного жителя, который собирал коноплю в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что у мужчины было изъято порядка 50 граммов наркосодержащего растительного сырья. Злоумышленником оказался неработающий, ранее судимый 20-летний местный житель. Собранный урожай он хотел использовать для себя.

По факту преступления против мужчины возбуждено уголовное дело. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны. Было обнаружено четыре куста запрещенного растения.

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#урожай
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#нарколог
#мужчины
#артист
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Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре
01 октября 2023, 11:31

Фото: РИА Новости

Саперы обезвредили несколько подозрительных коробок у здания МВД Турции в Анкаре после совершенного теракта. Об этом сообщает телеканал AHaber.
В прямом эфире была показана работа саперов, которые осматривали машину, ранее использовавшуюся боевиками. Саперы достали несколько коробок с неизвестным содержимым и ликвидировали их.

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место происшествия прибыли сотрудники президентской охраны.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован. Из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

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