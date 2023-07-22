В Истре начался штурм захваченного вооруженным мужчиной дома

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СОБР начал штурм дома в подмосковной Истре, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.
Как сообщает Витушева, при штурме дома используется газ.
Уточняется, что дом был выставлен на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома рассказала, что не знает преступника. На данный момент она находится за пределами страны.
Глава округа отметила, что злоумышленник психически нездоров.
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник. Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд».
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Уточняется, что дом был выставлен на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома рассказала, что не знает преступника. На данный момент она находится за пределами страны.
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник. Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд».
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Екатерина Коршунова