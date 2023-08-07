В Истре в столовой отеля отравились 6 человек

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6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
По информации Mash, посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.
Медики диагностировали у всех пострадавших гастроэнтероколит (одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки).Двоих госпитализировали сразу. А остальные от госпитализации отказались.
Отель «Яхонты» считается одним из известнейших мест отдыха в Подмосковье и Калужской области. Там отдыхают бизнесмены и государственные служащие.
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Медики диагностировали у всех пострадавших гастроэнтероколит (одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки).Двоих госпитализировали сразу. А остальные от госпитализации отказались.
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Мария Фирсова