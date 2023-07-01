В Италии арестовали мужчину, воевавшего в Донбассе

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
В аэропорту Милана задержали мужчину, которого заподозрили в участии в конфликте на Украине
В аэропорту Милана арестовали 29-летнего мужчину, который, предположительно, воевал в Донбассе против ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Il Fatto Quotidiano.
Сообщается, что уроженец Италии Алессандро Бертолини был задержан в миланском аэропорту «Мальпенса» сразу после прилета. С 2016 года Бертолини находился в зоне боевых действий на востоке Украины. По информации следствия, он принимал участие в вооруженном конфликте за вознаграждение вместе с другими итальянцами.
Уточняется, что Бертолини отказался отвечать на вопросы следствия и его перевели в Геную. Также были установлены личности тех итальянцев, кто находился в Донбассе. Бертолини оказался единственным из всех, кто вернулся на родину.
Читайте также:
Италия назвала условие для решения конфликта на Украине
В Британии заявили, что Украине никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс
Италия передала Киеву неисправные самоходные гаубицы
Сообщается, что уроженец Италии Алессандро Бертолини был задержан в миланском аэропорту «Мальпенса» сразу после прилета. С 2016 года Бертолини находился в зоне боевых действий на востоке Украины. По информации следствия, он принимал участие в вооруженном конфликте за вознаграждение вместе с другими итальянцами.
Читайте также:
Италия назвала условие для решения конфликта на Украине
В Британии заявили, что Украине никогда не удастся вернуть ни Крым, ни Донбасс
Италия передала Киеву неисправные самоходные гаубицы
Екатерина Коршунова