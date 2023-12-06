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В Италии арестуют шесть человек, помогавших сбежать россиянину Артему Уссу

06 декабря 2023, 02:46

В Италии полицейские начали операцию по аресту шести человек, помогавших российскому предпринимателю Артему Уссу бежать из-под домашнего ареста. Об этом пишет РИА Новости.

«В эти часы карабинеры в сотрудничестве с агентством ЕС Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца и пяти иностранцев, которых выследили за рубежом», — проинформировали в управлении карабинеров.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов ведут работу на территории провинции Брешия, расположенной близ Милана, а также в Хорватии и Словении.

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#италия
#полиция
#арест
#россияне
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Mash: На Дальнем Востоке произошло массовое отравление рабочих
06 декабря 2023, 01:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

На Дальнем Востоке в городе Елизово произошло массовое отравление рабочих. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По информации канала, в настоящее время 41 человек госпитализирован. Все пострадавшие работали на стройке нового терминала аэропорта и питались в расположенном там же кафе.

Делом заинтересовалась прокуратура, сейчас точку общепита проверяют.

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#прокуратура
#кафе
#человек
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В Краснодарском крае 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом
06 декабря 2023, 00:04

Фото: iStock/Motortion

Число пострадавших в ДТП с бензовозом маршрутным автобусом в Краснодарском крае выросло до 16. Об этом сообщается в Телеграм-канале оперштаба Кубани.
«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки КАМАЗ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что на место ДТП вылетела санавиация. Пострадавших доставили в ЦРБ Славянска-на-Кубани, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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#краснодарский край
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Бастрыкин потребовал доклад о двухлетней девочке с обломком катетера в артерии
05 декабря 2023, 23:42

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о ситуации с двухлетней девочкой, которой кусок катетера попал в лёгочную артерию. Инцидент произошёл в Пермском крае, говорится в Телеграм-канале Следственного комитета.
Девочка родилась в 2021 году недоношенной. В больнице ей поставили катетер, чтобы ребёнок набирал вес, однако менее чем через сутки он порвался.

«В вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. До того как катетер оказался у сердца, извлечь из вены его не пытались», — сообщили в пресс-службе СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Глава СК поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о ходе расследования.

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Подмосковные спасатели освободили запертую на балконе малышом молодую мать
05 декабря 2023, 22:53

Фото: Istockphoto / victorass88

Работники Мособлпожспаса освободили молодую женщину, запертую на балконе маленьким сыном. Инцидент произошёл в многоквартирном доме посёлка Нижний МИЗ Можайского городского округа. Рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился сосед женщины, который вышел на балкон и услышал, как она зовёт на помощь.
«Выяснилось, что, когда молодая мама вышла на балкон по хозяйственным делам, трёхлетний сын повернул ручку балконной двери и закрыл женщину на морозе в лёгкой одежде. Как малыш ни старался, открыть дверь снова он не смог. Тогда женщина стала звать на помощь соседей», – сообщил замначальника части Роман Протасевич
Прибыв по указанному адресу и попав в жильё, спасатели специальным слесарным инструментом деблокировали дверь, закрытую изнутри на щеколду. Затем они впустили замёрзшую женщину в квартиру. От медицинском помощи молодая мама отказалась. С малышом также всё было в порядке. 
 
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В Мытищах задержали водителя-стажёра, угнавшего машину с товаром
05 декабря 2023, 21:56

Фото: Istockphoto / Fedorovekb

В Мытищах сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего уроженца Средний Азии, подозреваемого в краже во время стажировки. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Злоумышленник несколько месяцев проходил стажировку по должности водителя-экспедитора в компании по продаже автостёкол. В один из дней стажёр должен был доставить товар по указанным адресам. Однако, загрузив продукцию и отправившись в рейс на машине организации, он перестал выходить на связь», – отметила Петрова
По её словам, сумма ущерба превысила 3 млн рублей. Полицейские отследили путь передвижения похищенного транспортного средства и задержали подозреваемого в Тульской области. Как выяснилось, тот поменял номера на краденом автомобиле.  Возбуждено уголовное дело. Мытищинский городской суд отправил фигуранта под стражу.
 
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В Газе сообщили о более чем 16,2 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили, что число погибших при израильских ударах возросло до 16 248
05 декабря 2023, 20:48

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 16 248 человек. Об этом говорится в заявлении правительства.
Отмечается, что  ранения получили 43 616 человек. 

Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис.

Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава.

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#израиль
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#город
#контроль
#человек
#операции
#палестина
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В Москве на Волгоградском проспекте взорвалось такси
В Москве на Волгоградском проспекте взорвался автомобиль JAC
05 декабря 2023, 18:10

Фото: iStock/Igor Vershinsky

На Волгоградском проспекте взорвался автомобиль такси JAC, пострадал водитель. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
«На Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что пострадал водитель автомобиля. Он госпитализирован с ожогом руки. Также уточняется, что движение автомобилей по Волгоградскому шоссе в центр затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Накануне сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Страшная авария произошла в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты и на высокой скорости влетел в колонну Росгвардии, состоящую из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения. Погиб пассажир большегруза, пострадали пятеро росгвардейцев.


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#возгорание
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WCVB-TV: На Багамах акула растерзала женщину через день после свадьбы
05 декабря 2023, 17:58

Фото: istockphoto/RamonCarretero

Неподалеку от острова Нью-Провиденс, входящего в состав Багамских островов, акула напала на 44-летнюю туристку из США. Получив многочисленные травмы от зубов хищника, женщина не выжила.
Жительница города Бостон в штате Массачусетс 3 декабря вышла замуж и на Багамы они с супругом отправились в свадебное путешествие. Она решила поплавать на падлборде неподалеку от курорта Sandals Royal Bahamian Resort, где они остановились. Акула атаковала туристку примерно в полутора километрах от берега.

Женщина получила рваные раны от зубов хищницы на туловище, бедре и руке. Вскоре подоспевший спасатель вытащил ее из воды и оказал первую помощь. Затем он доставил пострадавшую на берег, где медики провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти новобрачную не удалось. В настоящее время неизвестно, какая именно акула набросилась на туристку.

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Кирпичная стена обрушилась при сносе здания в Москве
Кирпичная стена рухнула на проезжую часть у «Менделеевской» в Москве
05 декабря 2023, 17:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

Кирпичная стена обрушилась при сносе здания девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве во время сноса здания 7 корпуса Российского университета транспорта в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что никто не пострадал. Однако буквально за несколько секунд до произошедшего в месте обрушения проходила группа людей и проезжали машины.

По информации источника, перекрыто только трамвайное движение. 

Ранее сообщалось, что в центре Москвы при обрушении в здании городской усадьбы «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» погиб человек. По информации СМИ, часть потолочных конструкций рухнула между чердаком и вторым этажом. Под завалами оказались двое рабочих. Одного из них госпитализировали, второго спасти не удалось.

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