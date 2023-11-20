В Италии фигурантов судебного дела приговорили к 2200 годам тюрьмы

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Суд в Италии приговорил 322 фигурантов крупного судебного процесса над мафией в общей сложности к 2200 годам тюремного заключения. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Отмечается, что на скамье подсудимых оказались как участники гангстерского синдиката, так и политические деятели, которые были завязаны в сотрудничество с мафией. Наиболее яркими личностями в суде оказались экс-сенатор Джанкарло Пителли и экс-начальник дорожно-постовой службы итальянской провинции Вибо-Валентия Филиппо Неши.
Кроме того, фигурантами дела стали даже бывшие сотрудники антимафиозного управления, а также юристы и парламентарии.
В общей сложности обвинительные приговоры получили 207 участников. На зачитывание текста приговора у судей ушло почти два часа.
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Анастасия Чинкова