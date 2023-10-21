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В Италии избили болельщиков из Сербии

21 октября 2023, 19:35
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Четверо сербских болельщиков попали в больницу после нападения в Италии.
В Италии четверо болельщиков сербского баскетбольного клуба «Црвены Звезды» госпитализированы после нападения, рассказали в пресс-службе клуба.

Сербский клуб уступил «Виртусу» со счетом 79:85. После матча на группу болельщиков напали итальянские фанаты.

«Клуб находится в контакте с семьями фанатов, которые в качестве меры предосторожности после нападения были доставлены в больницу», —информирует клуб.
Пострадавшими болельщиками оказались студенты. Фанатов уже выписали из больницы.

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#происшествие
#баскетбол
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В Москве скончалась женщина, которая упала на пути в метро
21 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/hank5

Пассажирка, упавшая на пути в московском метро на станции «Пражская», умерла.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

«По последним данным, женщина от полученных травм умерла», —рассказал собеседник ТАСС.
Также в этот день на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» приостановили движение на путях. Сейчас поезда следуют по графику.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП случилось в Красноярском крае. Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.

«Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», - сообщили в МВД.
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#метро
#чп
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В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, которая писала мужу «из ада»
21 октября 2023, 18:49

Фото: iStock/artolympic

В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Веревкину, писавшую мужу «из ада».
«КП» пишет, что пропавшая всё это время была в Екатеринбурге. Она не хотела общаться со своими родственниками. Женщина жива и здорова.
 
В середине апреля нынешнего года вместе со своим мужем Дмитрием женщина уехала из Омска, оставив дочь со своей мамой. В Екатеринбурге семейная пара остановились в работном доме.
 
Во время прогулки в парке супруги очень сильно поругались. Супруг оставил её одну на скамейке. Когда он вернулся, женщины уже не было. Спустя время женщина написала сообщение: «Я в аду! Помоги».

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#екатеринбург
#чп
#полиция
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Во Франции задержали пытавшегося пронести соляную кислоту в лицей подростка
BFMTV: во Франции задержали несшего соляную кислоту в лицей подростка
21 октября 2023, 17:50

Фото: iStock/artolympic

Полиция во французском департаменте Приморская Сена задержала лицеиста сирийского происхождения, который пытался пронести в образовательное учреждение соляную кислоту для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что взрывчатку в лицее 17-летний злоумышленник хотел изготовить в пятницу, 20 октября. По информации агентства, он находился под наблюдением  отдела по профилактике радикализации в 2020 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. За последние сорок лет подобные атаки привели к смерти около десяти учителей.

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В провинции Анталья столкнулись два микроавтобуса с российскими туристами

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#мвд
#сми
#совещание
#учителя
#человек
#преподаватель
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В Великобритании шторм «Бабет» унёс жизни трёх человек
21 октября 2023, 17:49

Фото: iStock/shadrin_andrey

В некоторых частях Шотландии объявлено красное предупреждение об опасности.
360tv сообщает, что из-за урагана без света остались примерно 4000 человек. Уровень воды в реках поднимается и вызывает наводнения, людей эвакуируют.  
 
Накануне из-за шторма аэропорт Лидс-Брэдфорд закрыли после того, как пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся 20 тысяч человек. Такие данные приводит ливийское общество Красного Полумесяца.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восточное побережье Ливии и принес с собой штормовой ветер и обильные ливни с грозами, передает телеканал Al Arabiya. Были затоплены жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна в области Киренаика, четверть которого просто смыло водой в море.

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#шторм
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В Красноярском крае в аварии погибли три человека
21 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/Anton Novikov

Смертельное ДТП случилось в Красноярском крае.
Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.
 
«Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», - сообщили в МВД.
На дороге организовано реверсивное движение. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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#авария
#чп
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В провинции Анталья столкнулись два микроавтобуса с российскими туристами
21 октября 2023, 17:18

Фото: iStock/conejota

Два микроавтобуса с туристами из России столкнулись на юге Турции в провинции Анталья. Об этом сообщает агентство IHA.
Сообщается, что пять российских туристов и два водителя микроавтобусов госпитализированы. Инцидент произошел в районе деревни Кылызагач.

Отмечается, что большая часть пострадавших отказалась от госпитализации.

«Среди отказавшихся были те, у кого лицо было в крови или они перевязывали раны выданными врачами бинтами», — пояснили в агентстве.

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. 

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#приставы
#инцидент
#мужчина
#заявление
#дтп
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В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов
Хинштейн: задержаны оскорбившие самарского губернатора мигранты
21 октября 2023, 17:12

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, задержали. Об этом Хинштейн написал в своем телеграм-канале.
По словам главы комитета Госдумы, задержанными оказались два брата, уроженцы Таджикистана. Хинштейн отметил, что злоумышленники на регулярной основе совершали преступления и драки.

Сообщается, что старший брат находится под арестом, а младшего экстрадируют из РФ. 

Напомним, в период с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами. В результате побоищ некоторые их участники получили травмы.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Пять обвиняемых по данному делу арестованы.

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16-летняя девочка скончалась в Павловском Посаде при неожиданных обстоятельствах

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу
#полиция
#травмы
#девочка
#омбудсмен
#рф
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В московской квартире граната убила парня, её принёс старший брат
21 октября 2023, 17:12

Фото: istockphoto/Andrey Danilov

Гранату в квартиру принёс родной старший брат погибшего.
Shot пишет, что безработный 25-летний Андрей из московского района Покровское-Стрешнево стал главным подозреваемым в деле о гибели своего брата. 1 сентября в квартире на четвёртом этаже на улице Мещерякова взорвалась граната Ф-1 в руках 20-летнего Александра. Парню оторвало обе руки, выбило глаз, переломало рёбра и грудину, повреждены были внутренние органы. Он скончался в больнице спустя пару часов. Александр учился на втором курсе Российского технологического университета. 

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное хранение боеприпасов». Откуда старший брат взял гранату и для каких целей, выясняют следователи. Андрей оправлен под подписку о невыезде. Ему может грозить до 7 лет колонии.

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#москва
#граната
#чп
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В Молдавии в аварии с прокурорской машиной погибла семья из четырех человек
21 октября 2023, 15:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

Прокурор управлял машиной, которая стала причиной гибели четырех человек.
Генпрокуратура Молдавии подтверждает, что за рулем автомобиля, который стал причиной ДТП, в котором погибли четыре человека, находился районный прокурор.
 
Поздним вечером в пятницу на трассе R1 Унгены – Кишинев Skoda Fabia врезалась в телегу недалеко от села Бахмут Каларашского района. Погибли четыре человека, в том числе 3-месячный ребенок. Все были членами одной семьи и находились в телеге. Ещё двое человек с серьезными травмами госпитализированы. Проверка водителя на алкотестере дала отрицательный результат.
 
«Так как установлено, что за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, находился прокурор Унгенского района, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора», –сказано в заявления на официальном сайте Генпрокуратуры Молдавии.
Водителя задержали, в отношении него применят меру пресечения в виде заключения под стражу. На данном этапе расследования он пользуется презумпцией невиновности.

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#дтп
#авария
#прокуратура
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