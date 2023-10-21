В Италии избили болельщиков из Сербии

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Четверо сербских болельщиков попали в больницу после нападения в Италии.
В Италии четверо болельщиков сербского баскетбольного клуба «Црвены Звезды» госпитализированы после нападения, рассказали в пресс-службе клуба.
Сербский клуб уступил «Виртусу» со счетом 79:85. После матча на группу болельщиков напали итальянские фанаты.
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Сербский клуб уступил «Виртусу» со счетом 79:85. После матча на группу болельщиков напали итальянские фанаты.
«Клуб находится в контакте с семьями фанатов, которые в качестве меры предосторожности после нападения были доставлены в больницу», —информирует клуб.Пострадавшими болельщиками оказались студенты. Фанатов уже выписали из больницы.
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Мария Фирсова