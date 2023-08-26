В Италии в аварию попал автобус с украинцами

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Автобус, в котором ехали украинские туристы, попал в ДТП рядом с городом Триест, на севере Италии.
il Piccolo пишет, что в аварии пострадали 15 человек, троих госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Туристический автобус вечером 25 августа столкнулся с фурой из Польши, которая двигалась в попутном направлении на скоростной автотрассе А4. Украинцы, среди которых были дети, возвращались домой.
В спасательной операции принимали участие два медицинских вертолета. Из-за аварии трассу в сторону Триеста перекрыли на несколько часов.
Ранее сообщалось, что в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками. Портал WolnośćTV пишет, что драка случилась вечером 24 августа, в День независимости Украины, на бульварах Вислы.
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Туристический автобус вечером 25 августа столкнулся с фурой из Польши, которая двигалась в попутном направлении на скоростной автотрассе А4. Украинцы, среди которых были дети, возвращались домой.
Ранее сообщалось, что в Варшаве произошла массовая драка между украинцами и поляками. Портал WolnośćTV пишет, что драка случилась вечером 24 августа, в День независимости Украины, на бульварах Вислы.
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Мария Фирсова