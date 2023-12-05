В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

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В Италии ювелира за убийство двух человек и покушение на ещё одного во время попытки ограбления магазина приговорили к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщает ANSA.
Трое злоумышленников 28 апреля 2021 года проникли в магазин ювелирных украшений рядом с итальянским городом Кунео. Двоих хозяин магазина убил, третий получил ранения и скрылся, однако вскоре был задержан.
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