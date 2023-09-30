В Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв на нефтепроводе

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В Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Уточняется, что в настоящее время над территорией села Стримба распространяется чёрный дым. Местные жители предполагают, что взрыв произошёл на объекте, на котором хранится нефть.
В Telegram-канале государственной службы по ЧС Украины сообщается, что взрыв прогремел на нефтепроводе. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом.
По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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В Telegram-канале государственной службы по ЧС Украины сообщается, что взрыв прогремел на нефтепроводе. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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Анастасия Чинкова