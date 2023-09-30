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В Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв на нефтепроводе

30 сентября 2023, 18:29
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Уточняется, что в настоящее время над территорией села Стримба распространяется чёрный дым. Местные жители предполагают, что взрыв произошёл на объекте, на котором хранится нефть.

В Telegram-канале государственной службы по ЧС Украины сообщается, что взрыв прогремел на нефтепроводе. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом.


По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#взрыв
#пожар
#нефть
#украина
#пострадавшие
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Подросток угрожает взорвать школу в Москве
30 сентября 2023, 17:58

Фото: istockphoto/JuYochi

Ученик одной из московских школ угрожает взорвать свое учебное заведение. Он позвонил своей учительнице и предложил ей перевести ему 100 тысяч рублей, чтобы спасти жизни сотен школьников и преподавателей.
Вымогатель, которому 14 лет, обратился с угрозой совершить теракт к своей  классной руководительнице. Нерадивый ученик, видимо, не слишком часто  посещает образовательное учреждение, так как то ли не знал, то ли забыл, что в субботу вечером занятия там не проводятся. К невнимательному шантажисту и вымогателю уже едут правоохранители.

По данным телеграм-канала SHOT, инцидент произошел в Головинском районе столицы. Неумелому вымогательству подверглась учительница русского языка и литературы  школы № 648. Полицейские намереваются выяснить, были ли у преподавательницы в последнее время конфликты с учениками.

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#школы
#теракт
#инцидент
#полицейские
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Схрон ВСУ с пластиковой взрывчаткой обнаружили в Ростовской области
30 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto/Saharrr

Неподалеку от города Таганрог в Ростовской области фермеры занимались подготовкой поля к осени и зимним холодам. Неподалеку от кустов они обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами (СВУ).
Тайник был замаскирован, и мужчины не сразу поняли, что это такое. Потом они вытащили пакет и обнаружили в нем три СВУ — одно было упаковано в алюминиевую банку, а два других просто перемотаны изолентой. СВУ состояли из пластиковой взрывчатки, к которой были прикреплены взрыватели от ручных гранат РГД-1. В качестве поражающих элементов СВУ были начинены 40-миллиметровыми шурупами.

После  обнаружения схрона отважные и бесшабашные донские фермеры сами извлекли  запалы из пластида и обезвредили взрывные устройства, после чего вызвали экстренные службы  и передали им опасную находку. Позже взрывотехники сказали, что мужчины родились в рубашке и чудом не разлетелись на фрагменты во время неумелого разминирования.

Специалисты МЧС убедительно просят граждан в случае обнаружения подозрительных предметов самостоятельно не трогать и не приближаться к ним, а немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы.

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#мчс
#специалисты
#мужчины
#сву
#поле
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СК РФ проверит мать, выгнавшую дочь из дома за позднее возвращение
30 сентября 2023, 16:43

Фото: iStock/SB Arts Media

Следственный комитет проверит мать, которая выставила дочь из квартиры за позднее возвращение. Об этом сообщило СУСК РФ по Кубани.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно как женщина в кубанском городе Курганинск выталкивает девочку, ругая её за позднее возвращение. Согласно данным камер видеонаблюдения, с которых и было изъято видео, в этот момент было 19:30. После этого женщина начала скидывать с лестницы вещи дочери. Затем женщина всё же пустила ребёнка домой, но через некоторое время девочка обратилась за помощью к соседям, жалуясь на головную боль после побоев матери. 

Согласно сообщению Следственного комитета, будет проведена проверка по факту применения физического насилия по отношению к несовершеннолетнему. 

Уточняется, что в настоящее время ребёнок проживает у отца.

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#насилие
#девочка
#мать
#ск рф
#проверка
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Полиция Петербурга разыскивает пожилого мужчину с саблей
30 сентября 2023, 15:55

Фото: istockphoto/Bulgnn

К сожалению, разборки на дорогах иногда происходят даже с применением оружия. Однако нечасто бывает, что в качестве оного конфликтующие используют саблю, как это произошло на улице Композиторов в Санкт-Петербурге.
Военный пенсионер Дмитрий Анатольевич спокойно выезжал на своей машине со двора. Неожиданно навстречу ему вылетел «Фольксваген», но успел затормозить и лишь слегка ткнулся ему в капот, передает телеграм-канал Mash. Из иномарки вышел пожилой пузатенький мужчина и начал орать разные неприличные слова. Дмитрий предложил ему спокойно разъехаться, но у того был свой взгляд на дальнейшее развитие событий.

Он вернулся к своему автомобилю, достал оттуда что-то среднее между саблей и самурайской катаной и принялся... рубить машину 50-летнего военного пенсионера. Тот приоткрыл было дверь автомобиля, но агрессивный ронин едва не проткнул ему голову. Намахавшись катаной, самурай сел в машину и скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.

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#полиция
#пенсионер
#мужчина
#происшествия
#развитие
#санкт-петербург
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МЧС сняло шестерых человек со сломавшегося высотного аттракциона в Ставрополе
30 сентября 2023, 06:45

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС России эвакуировали всех шестерых людей (включая одного ребёнка), которые застряли в высотном аттракционе в одном из парков Ставрополя на высоте 35 метров. К счастью, никто не пострадал, но причины ЧП уже выясняются.
К спасению людей привлечены 23 человека и девять единиц техники, эвакуация происходила с помощью пожарной автолестницы.

Аттракцион «Властелин небес» является самым высоким в парке Победы в Ставрополе. Его высота составляет 51 метр.

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#спасение
#мчс
#аттракционы
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Минобороны РФ: Над Белгородской областью уничтожено 9 снарядов РСЗО «Ураган»
30 сентября 2023, 05:07

Фото: iStock/0

Дежурные средства ПВО около 03:45 мск уничтожили над Белгородской областью девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ураган» — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров. Комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщал, что воздушные цели «сбиты на подлете» к Белгороду, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно, что три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Дроны, по данным SHOT, предположительно были запущены из сёл Уды и Красное Харьковской области.

Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рсзо
#белгород
#украина
#минобороны рф
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В Нью-Йорке из-за ливня объявили чрезвычайное положение
30 сентября 2023, 04:41

Фото: iStock/horkins

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за наводнений и сильнейших ливней, пишет «Интерфакс». Всего за несколько часов в «Большом Яблоке» выпала месячная норма осадков. В результате город оказался частично затопленным, а власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах.
«Я объявляю режим ЧС в городе Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и вдоль долины реки Гудзон из‑за чрезвычайно сильных ливней, которые мы наблюдаем в регионе», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Частично закрыто метро, жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости. Затоплены дороги и нижние этажи ряда зданий, в том числе школ, закрыт один из терминалов аэропорта Ла-Гуардия. 



По словам СМИ, в городе выпало уже более 15 см осадков. При этом ожидается, что ливни продолжатся до утра 30 сентября — это означает, что выпадет еще около 18 см осадков.

Напомним, что в начале сентября тысячи участников фестиваля Burning Man оказались «в пустынной ловушке» из-за мощных ливней, превративших дороги в грязь. Из-за проблем с непогодой в лагере была приостановлена уборка тысяч переносных туалетов, а по дорогам — запрещено движение любых автомобилей, кроме машин скорой помощи.


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#чс
#ливень
#сша
#наводнение
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Над Белгородом и областью сработала система ПВО
30 сентября 2023, 04:00

Фото: iStock/vladj55

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Воздушные цели сбили на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Дроны, по данным SHOT, предположительно были запущены из сёл Уды и Красное Харьковской области.

Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С беспилотника сбросили взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили. В результате взрывной волной оказались посечены две машины.

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#белгород
#пво
#бпла
#взрывы
#украина
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ТСН: Взрывы звучат в Винницкой и Черкасской областях Украины
30 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/RamonCast

Серия взрывов произошла в Винницкой и Черкасской областях Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.
Власти традиционно объясняют звуки взрывов работой средств противовоздушной обороны. По состоянию на 00:50 мск режим воздушной тревоги действовал в шести областях.

Сейчас сигнал воздушной тревоги звучит в Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. В Черкасской же области сирены уже отключены. 

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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