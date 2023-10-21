В Иваново мужчина во время секса случайно задушил свою 83-летнюю партнёршу

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Районный суд города Иваново назначил полтора года исправительных работ местному жителю, который во время секса случайно задушил свою 83-летнюю подругу. Об этом в социальных сетях сообщила региональная пресс-служба судов общей юрисдикции.
В итоге суд назначил мужчине 1 год 6 месяцев исправительных работ плюс удержание в доход государства 10 процентов заработной платы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).
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