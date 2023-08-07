В Иваново сгорела могила участника СВО

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На Балинском кладбище в городе Иваново сгорела могила участника специальной военной операции, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
«Эксперт-криминалист провел необходимый осмотр, изъяты образцы почвы со следами горения для установления причины возгорания», - прокомментировали ситуацию представители министерства.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения».
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Евгения Парфентьева