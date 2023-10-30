В Ивановской области завели дело после ДТП с микроавтобусом с детьми

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В Ивановской области после ДТП с участием микроавтобуса с детьми возбудили уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. В результате происшествия пострадали четыре девочки, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.
«Следственными органами СУ СК России по Ивановской области по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — проинформировали в следственном комитете.
Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры микроавтобуса ехали в Фурманов на игру в баскетбол, когда на трассе Комсомольск — Иваново автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. Телесные повреждения, в том числе перелом ребер, черепно-мозговые травмы и ушибы получили четыре девочки 2010, 2008 и 2007 годов рождения. Дети госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
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Диана Аванесян