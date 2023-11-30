В Изариле сообщили о не менее чем шести пострадавших при теракте в Иерусалиме

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На автобусной остановке в Иерусалиме произошёл теракт, об этом сообщает The Times of Israel.
По предварительной информации, в результате террористического акта пострадали не менее шести человек. Диверсанта задержали.
В издании сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на автобусной остановке. При этом, личность нападавшего и мотивы его поступка пока неизвестны. Официальных комментариев от правительства Израиля также пока нет.
Напомним, сегодня МИД Катара объявил о продлении перемирия между армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС ещё на один день. Гуманитарная пауза должна завершиться 1 декабря в 07:00 (08:00 по московскому времени). При этом, конфликтующие стороны могут договориться о продлении перемирия.
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В издании сообщили, что неизвестный открыл стрельбу на автобусной остановке. При этом, личность нападавшего и мотивы его поступка пока неизвестны. Официальных комментариев от правительства Израиля также пока нет.
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Евгения Парфентьева