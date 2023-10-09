В Ижевске две пенсионерки скончались из-за отравления парами хлора

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В Ижевске четверо пенсионерок отравились парами хлора в доме престарелых, две из них скончались.
SHOT пишет, что ЧП случилось в одном из ижевских пансионатов. Четыре пожилых женщины 75, 82, и 95 лет были госпитализированы в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора».
В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день две женщины скончались, за жизнь остальных продолжают бороться врачи. Не исключено, что количество пострадавших продолжит расти.
Возбуждено уголовное дело, в доме престарелых работают следователи. По предварительной версии, причиной трагедии стала дезинфекция помещений.
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В 5.30 утра их доставили в больницу в тяжёлом состоянии. В этот же день две женщины скончались, за жизнь остальных продолжают бороться врачи. Не исключено, что количество пострадавших продолжит расти.
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Мария Фирсова