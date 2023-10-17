В Ижевске школьник исполосовал одноклассника ножом во время урока

Депутат Госдумы Александр Толмачëв взял под личный контроль ситуацию с управляющей компанией «Паритет» из Щëлкова. Об этом он заявил после появления в соцсетях сообщений о том, что сотрудница УК переехала на автомобиле местную жительницу.