В Ижевске школьник исполосовал одноклассника ножом во время урока

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Восьмиклассник из Ижевска трижды полоснул ножом одноклассника прямо во время урока, об этом сообщает Следственный комитет по Удмуртии.
Как отметили в СК, потерпевший мальчик госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, в настоящий момент ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители допрашивают очевидцев происшествия, при этом, где сейчас находится нападавший - не уточняется.
Ранее ученик 4 класса школы в Щербинке пронес в школу нож. По словам родителей школьников, мальчик регулярно срывает уроки и нападает на одноклассников. Семья школьника и администрация считают, что проблема раздута, и взрослые травят ребёнка.
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Евгения Парфентьева