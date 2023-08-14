В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила

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В Ижевске 15-летняя школьница получила перелом позвоночника, спасаясь от педофила. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Сообщается, что пострадавшая девушка была найдена под окнами дома на Пушкинской улице вечером в субботу, 12 августа. Школьница осталась жива, у нее диагностировали перелом позвоночника.
По словам девушки, 12 августа она зашла в гости к 34-летнему Андрею, который начал приставать к школьнице. В попытках спастись от педофила девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа.
На данный момент злоумышленника ищут сотрудники полиции. Срок его наказания может составлять пятнадцать лет лишения свободы.
Напомним, за вечер 10 августа в двух районах Москвы надругались над тремя 14-летними девочками-подростками. Первый случай сексуального домогательства произошел вечером в автобусе, когда две подруги ехали по своим делам. Второй инцидент произошел в лифте. Сообщается, что около 20:00 часов девочка зашла в кабину с незнакомцем, после чего он стал вести себя неадекватно.
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По словам девушки, 12 августа она зашла в гости к 34-летнему Андрею, который начал приставать к школьнице. В попытках спастись от педофила девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа.
Напомним, за вечер 10 августа в двух районах Москвы надругались над тремя 14-летними девочками-подростками. Первый случай сексуального домогательства произошел вечером в автобусе, когда две подруги ехали по своим делам. Второй инцидент произошел в лифте. Сообщается, что около 20:00 часов девочка зашла в кабину с незнакомцем, после чего он стал вести себя неадекватно.
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Екатерина Коршунова