В Ижевске Tesla въехала в здание, водителя и пассажира госпитализировали

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Автомобиль Tesla въехал в здание в Ижевске, водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщили в УГИБДД МВД по Удмуртии.
Сообщается, что 32-летний водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и наехал на здание. В ведомстве отметили, что у участников ДТП имелись признаки алкогольного опьянения.
По факту аварии проводится проверка. Подробности ДТП уточняются.
Ранее крупное ДТП случилось в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. РЕН ТВ сообщает, что в аварии погибли пятеро мужчин. По словам источника, четверо пострадавших скончались на месте, пятый умер в машине скорой помощи.
Тела погибших доставят в морг. Подробности аварии выясняются.
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По факту аварии проводится проверка. Подробности ДТП уточняются.
Тела погибших доставят в морг. Подробности аварии выясняются.
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Екатерина Коршунова