В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы

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В украинском городе Измаил звучат взрывы, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Об этом пишет «Зеркало недели».
«В Измаиле взрывы», — пишет местное издание в Телеграм-канале.
Отмечается, что воздушная тревога на территории региона была объявлена в 2:00.
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