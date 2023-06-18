В Измире в морозильной камере обнаружены тела четырех иностранцев

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В турецком городе Измир найдены тела четырех граждан Туркменистана, лежащие в холодильной камере
РЕН ТВ пишет, что убитых сначала расчленили, а затем спрятали в холодильной камере в районе Байраклы.
Губернатор Измира прокомментировал произошедшее. Он рассказал, что среди убитых три женщины и один мужчина.
Началось расследование трагедии.
Ранее сообщалось, что в Татарстане число погибших в пожаре достигло 7. РЕН ТВ пишет, что в сгоревшем доме жила неблагополучная семья из восьми человек. Трое взрослых и четверо детей погибли. Мать детей успела выйти из горящего дома.
Губернатор Измира прокомментировал произошедшее. Он рассказал, что среди убитых три женщины и один мужчина.
Ранее сообщалось, что в Татарстане число погибших в пожаре достигло 7. РЕН ТВ пишет, что в сгоревшем доме жила неблагополучная семья из восьми человек. Трое взрослых и четверо детей погибли. Мать детей успела выйти из горящего дома.
Мария Фирсова