В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих

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В Израиле в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих недалеко от города Кфар-Саба получили ранения трое человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильскую полицию.
В соцсетях было распространено видео, на котором автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, перекрывших в знак протеста против судебной реформы шоссе 533.
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