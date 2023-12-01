В Израиле назвали число заложников, остающихся у ХАМАС

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В заложниках у ХАМАС до сих пор находятся 137 человек, в т.ч. 126 израильтян и 11 иностранцев, всего 110 освобождено. Об этом сообщил представитель кабмина Израиля.
Как стало известно, после того, как между Израилем и Палестиной прекратилось перемирие, в секторе Газа погибли тридцать два человека. Под сильными обстрелами оказались районы, расположенные на севере, юге и в центре Газы.
Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Утром 1 декабря Армия обороны Израиля обвинила движение ХАМАС в нарушении перемирия и объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.
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Екатерина Коршунова