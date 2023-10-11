В Израиле погиб россиянин Решетников, служивший в ЦАХАЛ

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В Израиле в результате атак палестинского движения «Хамас» погиб гражданин РФ Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии ЦАХАЛ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что несколько дней он числился пропавшим без вести. 11 октября от посольства Израиля в Москве родственникам Решетникова сообщили о его гибели.
Дмитрий Решетников родился в Волгограде, в Израиле он являлся бойцом взвода 51-го батальона бригады «Голани».
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«Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян