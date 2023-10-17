В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики

Фото: iStock/Motortion
Девушка из Иркутска подрабатывала в охране на израильском фестивале и попала в плен к боевикам. Её нашли мёртвой.
Mash пишет, что Виктория родилась в городе на Ангаре. После окончания школы вместе с мамой и младшей сестрой переехала в Израиль. Там пошла в армию.
Незадолго до трагедии девушка со своим молодым человеком решила поработать секьюрити на фестивале электронной музыки Supernova в пустыне на юге Израиля.
На фестиваль совершили нападение боевики ХАМАС. Пара сбежала и спряталась в здании. Девушка успела отправить фото друзьям. Далее случился обстрел. Всех, кто выжил попали в плен.
Неделю Виктория числилась пропавшей без вести. А 12 октября её изуродованное тело нашли израильские солдаты. Рядом лежало тело её парня. Обоих опознали по татуировкам.
Девушку и парня уже похоронили. Сейчас близкие и земляки открыли сбор средств для помощи её маме и сестре.
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Незадолго до трагедии девушка со своим молодым человеком решила поработать секьюрити на фестивале электронной музыки Supernova в пустыне на юге Израиля.
Неделю Виктория числилась пропавшей без вести. А 12 октября её изуродованное тело нашли израильские солдаты. Рядом лежало тело её парня. Обоих опознали по татуировкам.
Девушку и парня уже похоронили. Сейчас близкие и земляки открыли сбор средств для помощи её маме и сестре.
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Мария Фирсова