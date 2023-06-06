В изъятом сидре из магазина Ульяновской области обнаружили примеси метанола и этилбутирата

Фото: Фотобанк Московской области
В УМВД по Ульяновской области заявили об обнаружении в изъятом из магазина сидре примеси метанола и этилбутирата
В изъятом в одном из магазинов Ульяновском области суррогатном алкогольном напитке «Мистер сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.
Над контрафактным алкоголем было проведено 14 экспертиз.
Случаи массового отравления от «псевдоалкогольной» продукции в российских регионах происходят регулярно, что стало отчасти последствием жёсткого законодательства в сфере розничного оборота легальной алкогольной продукции. Об этом «Радио 1» рассказал экономист Максим Черниговский.
Над контрафактным алкоголем было проведено 14 экспертиз.
Кроме того, в ещё одном регионе России удалось зафиксировать случаи тяжёлого отравления алкоголем. Речь идет об Удмуртии. Там двое граждан поступили в медучреждение.
Андрей Гаврилов