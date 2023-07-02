В Кабардино-Балкарии мужчина устроил пожар в сельской мечети

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В Кабардино-Балкарии местный житель попытался сжечь несколько Коранов в сельской мечети в Чегемском районе
Духовное управление мусульман региона сообщило, что в Кабардино-Балкарии мужчина поджог несколько Коранов в мечети в селении в Чегемском районе, передает РИА Новости. Отмечается, что мужчину задержали.
Уточняется, что местный житель объяснил свой поступок призывами «голоса в голове». По факту инцидента рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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«Предположительно, мужчина является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении», — заявило Духовное управление мусульман.
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Екатерина Коршунова