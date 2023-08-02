В Кабардино-Балкарии подтверждён случай заражения лихорадкой Западного Нила

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Роспотребнадзор подтвердил случай заражения лихорадкой Западного Нила.
До этого момента подобное заболевание на территории Кабардино-Балкарии не выявлялось.
Жителей призывают при посещении леса и берегов водоемов носить одежду, которая максимально закрывает тело.
Также рекомендуется использовать репелленты, защищать жильё от проникновения комаров, которые являются переносчиком вируса. Частникам рекомендовано прочищать сточные канавы в своих хозяйствах.
Ранее в 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.
Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.
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В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге
Жителей призывают при посещении леса и берегов водоемов носить одежду, которая максимально закрывает тело.
Ранее в 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.
Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.
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В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге
Мария Фирсова