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В Кабардино-Балкарии подтверждён случай заражения лихорадкой Западного Нила

02 августа 2023, 20:58

Фото:istockphoto/nechaev-kon

Роспотребнадзор подтвердил случай заражения лихорадкой Западного Нила.
До этого момента подобное заболевание на территории Кабардино-Балкарии не выявлялось.

Жителей призывают при посещении леса и берегов водоемов носить одежду, которая максимально закрывает тело.


Также рекомендуется использовать репелленты, защищать жильё от проникновения комаров, которые являются переносчиком вируса. Частникам рекомендовано прочищать сточные канавы в своих хозяйствах.

Ранее в 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.

Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.

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В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге
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В Мексике 8-летний мальчик упал в кратер вулкана и выжил
02 августа 2023, 21:49

Фото: iStock/longtaildog

Мальчик вблизи Мехико-Сити, Мексика, упал в кратер вулкана, когда гулял с семьёй.
Express пишет, что во время прогулки с 38-летней тётей в лесу мальчик подошел к самому краю кратера вулкана Кситле, не удержался и упал с 50-метровой высоты. Возможной причиной падения стали дожди, обрушившиеся на регион. Из-за них земля возле кратера стала скользкой.
 
Спасатели достали мальчика из кратера. Его госпитализировали на вертолёте в детскую больницу. Медики диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждение левого колена и перелом левого плеча.
 
Вулкан Кситле – это пепельный конус с уклоном от 30 до 40 градусов и высотой 300 м. Он извергался в период между 245 и 315 годом нашей эры.

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В Москве дерево упало на забор детского сада из-за непогоды
02 августа 2023, 21:48

Фото: iStock/oksix

Из-за плохой погоды дерево упало на забор детского сада на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщил директор школы №875 Андрей Медведев.
Отмечается, что дерево упало на забор детского сада после сильного дождя. В результате инцидента никто не пострадал. 

По словам Медведева, администрация дошкольного учреждения оперативно связалась со спецслужбами. В ближайшее время дерево уберут с территории.

Напомним, ранее из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без электричества остались 200 тысяч домохозяйств. В среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава. Там повреждены линии электропередачи. Стихия оставила без света более 200 тысяч домов. Около 25 человек пострадали.

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#администрация
#детский сад
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Во Флориде акула напала на сёрфера
02 августа 2023, 21:28

Фото: iStock/Nautilus Creative

22-летнего испанского туриста, который планировал покататься на сёрфе во Флориде, укусила акула.
EssentiallySports пишет, что парень прибыл в Нью-Смирна-Бич из Овьедо, но его отпуск обернулся кошмаром из-за нападения акулы.
 
Во время инцидента парень находился возле причала, но акула увидела его и укусила за щиколотку.
 
Сёрфера госпитализировали, но медикам не удалось его спасти.

Ранее пляж Паталавака на испанском острове Гран-Канария временно закрыли из-за находящихся у берега трех акул. Об этом сообщает газета El Periodico.

По данным газеты, акула-молот и два ее детеныша не несут опасности для людей. Отмечается, что пляж был закрыт для обеспечения безопасности акул. Сообщается, что пляж остается закрытым для отдыхающих с прошлого четверга. Власти продолжают контролировать ситуацию, чтобы определить, когда можно будет вновь открыть пляж.

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В Москве пассажир такси избил водителя из-за запрета пить алкоголь в салоне
02 августа 2023, 21:17

Фото: iStock/SandraMatic

В Москве пассажир такси избил водителя за то, что он запретил ему распивать алкоголь в салоне машины. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
Отмечается, что водитель такси отказался ехать, так как в салоне автомобиля мужчина собирался пить алкоголь. После этого севший на переднее сиденье пассажир передал бутылку с алкоголем женщине на заднем сиденье и начал бить таксиста по лицу.

Женщина попыталась остановить хулигана, но у нее ничего не вышло. Потасовка продолжилась на улице. В результате таксист вернулся в машину весь в крови, после чего вызвал сотрудников полиции. На данный момент злоумышленника разыскивают.

Напомним, ранее мужчина пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержали на Сокольнической площади. 

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#алкоголь
#такси
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#мужчина
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В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек
02 августа 2023, 20:44

Фото:istockphoto/vchal

Из-за сильного тропического тайфуна «Ханун» в Японии без электричества остались 200 тысяч домохозяйств.
Reuters пишет, что в среду, 2 августа, сильный ветер обрушился на остров Окинава. Там повреждены линии электропередачи. Стихия оставила без света более 200 тысяч домов. Около 25 человек пострадали.
 
Скорость ветра достигала 15 км в час. В итоге 700 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться.
 
Ветер переворачивал автомобили и валил деревья. За сутки в некоторых частях острова выпало примерно 250 миллиметров осадков.

Ранее тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай и стал причиной эвакуации 124 тысяч человек в провинции Фуцзянь, которая находится на юго-востоке страны, пишет South China Morning Post.

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#япония
#непогода
#эвакуация
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Грузовик раздавил легковушку под Пермью, два человека погибли
02 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/Anton Novikov

Два человека погибли в аварии на трассе в Пермском крае, когда грузовик раздавил иномарку. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
Как сообщает ведомство, смертельная авария произошла на трассе Кукуштан — Чайковский. Водитель грузового автомобиля «Камаз» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

В результате ДТП кузов легкового автомобиля был практически полностью раздавлен, уцелел только багажник. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

На данный момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, ранее в Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована. 

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#человек
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#смерть
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Установлена личность дебошира, который угрожал оружием в травмпункте в Москве
02 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/blinow61

52-летний Сергей Обухов угрожал оружием в поликлинике на улице Стромынка в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что Обухов  пригрозил сотрудникам поликлиники пневматическим пистолетом, который якобы находится у него в сумке, а после сбежал.

Злоумышленника задержали на Сокольнической площади. По информации 112, Обухов был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти. В 2016 году он будучи пьяным, оскорблял и угрожал саперной лопаткой сотруднику полиции.

В ближайшее время мужчине предстоит пройти медосвидетельствование.

Напомним, мужчина пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. 

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В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос

В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле
#мужчина
#поликлиника
#пистолет
#полиция
#оружие
#суд
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Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве
02 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/Prathaan

Мужчина пистолетом угрожает врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
На место едут сотрудники полиции и экстренные службы.

Отмечается, что злоумышленник был задержан. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили. Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами. По факту инцидента полиция проводит проверку.

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#сотрудники
#полиция
#пистолет
#оружие
#москва
#поликлиника
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В Нижнем Новгороде подростков избили из-за неправильного цвета волос
02 августа 2023, 19:17

Фото: iStock/mrohana

В центре Нижнего Новгорода двух подростков избили из-за неправильного цвета волос. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что вечером 1 августа подростки шли по Большой Покровской улице, как вдруг их окликнула группа из 15 человек. Незнакомцам не понравился цвет волос одного из ребят, в результате чего подростков избили.

Одному из пострадавших разбили лицо. Другой молодой человек отделался ушибом ребер и сколотыми зубами. 

По факту инцидента полиция проводит проверку.

Напомним, ранее туриста из Подмосковья избили стульями сотрудники пятизвёздочного отеля в Турции. В местной больнице ему скрепили скобами голову и сделали укол.

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Подмосковье ищет медработников