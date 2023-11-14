В кафе в центре Москвы произошла массовая драка

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На улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
Уточняется, что происшествие произошло вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.
По информации РИА Новости, конфликт между мужчинами произошел в кафе, а после на улице он перерос в драку. После происшествия в медучреждения обращений не было.
Ранее также сообщалось о массовой драке на складе Wildberries. Инцидент произошёл в Коледино в понедельник. Рабочие, по словам очевидцев, спорили из-за гофры с товаром. Словесный конфликт перерос в драку, в которой участвовали 5 человек.
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По информации РИА Новости, конфликт между мужчинами произошел в кафе, а после на улице он перерос в драку. После происшествия в медучреждения обращений не было.
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Элина Позднякова