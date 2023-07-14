В Калифорнии пожилая женщина выжила после 700 укусов пчел

Фото: istockphoto/Tatrano
На 74-летнюю американку Линду Бриггс пчёлы набросились прямо у крыльца её дома в Калифорнии. От укусов она упала на тротуар. Сосед, который снимал на видео Бриггс и пытался помочь женщине, тоже оказался атакован пчёлами.
Daily Mirror пишет, что на место ЧП прибыли пожарные и отогнали насекомых водой и пеной. Из тела женщины медики извлекли более 700 жал.
Женщину спасли кофта с длинными рукавами и штаны. Но её лицо, шея и руки оказались покрыты укусами. Бриггс считает, что ей крупно повезло: обычно такие атаки пчел приводят к летальному исходу.
Городские службы выяснили, что насекомые жили в стенах дома женщины. Размер скрытого улья оценивается примерно в сто тысяч особей.
Местные жители и семья Бриггс собирает деньги, чтобы помочь женщине избавиться от пчел. Процедура по удалению улья и ремонту дома оценивается в 25 тысяч долларов (примерно 2,3 млн рублей). У женщины нет таких денег: она живет одна, имеет скромный доход и хронические заболевания, пишет «Лента. Ру».
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Женщину спасли кофта с длинными рукавами и штаны. Но её лицо, шея и руки оказались покрыты укусами. Бриггс считает, что ей крупно повезло: обычно такие атаки пчел приводят к летальному исходу.
Местные жители и семья Бриггс собирает деньги, чтобы помочь женщине избавиться от пчел. Процедура по удалению улья и ремонту дома оценивается в 25 тысяч долларов (примерно 2,3 млн рублей). У женщины нет таких денег: она живет одна, имеет скромный доход и хронические заболевания, пишет «Лента. Ру».
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Мария Фирсова