В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1

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В американском штате Калифорния произошли подземные толчки магнитудой 4,1. Соответствующая информация доступна на официальном сайте Геологической службы США.
Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.
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