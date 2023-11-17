В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок

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В Калининграде автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди. Погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что авария произошла на перекрёстке улиц Инженерная и Киевская. Черный внедорожник влетел в остановку, на которой находились люди, ждавшие общественный транспорт. По предварительным данным, погиб мальчик, которому было около восьми лет.
Кроме того, пострадали два человека: пешеход, а также водитель автомобиля. Однако, по словам очевидцев, он смог самостоятельно выбраться из машины.
На место происшествия уже прибыли экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства смертельного ДТП.
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Кроме того, пострадали два человека: пешеход, а также водитель автомобиля. Однако, по словам очевидцев, он смог самостоятельно выбраться из машины.
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Элина Позднякова