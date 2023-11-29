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В Калининграде мигранты толпой избили мужчину в автобусе

29 ноября 2023, 12:35
Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

Фото: istockphoto/Snezhana Kudryavtseva

В Калининграде мигранты толпой избили ногами россиянина на остановке и в самом автобусе.
Их действия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Янтарный ДЛБ».

Группа иностранных граждан пинала лежащего мужчину. Затем он смог подняться и забежать в автобус. Контролер и пассажир крикнули водителю, чтобы он быстрее закрыл двери, но он не успел и мигранты оказались в салоне. Там они продолжили издеваться над мужчиной и опять вытащили его на улицу.


Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту потасовки.

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#происшествие
#полиция
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В Москве предотвращён теракт
СК: В Москве арестовали мужчину, планировавшего взорвать цистерну на ж/д станции
29 ноября 2023, 12:21

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве арестован мужчина, который планировал взорвать цистерну на одной из железнодорожных станций. Об этом сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
«В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона», —говорится в сообщении.

По предварительным данным, 40-летний житель столицы получил задание на совершение террористического акта. За это ему обещали заплатить деньги. Он приехал в один из московских лесопарков в ЮЗАО для того, чтобы забрать детонатор для самодельного взрывного устройства. Где и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области с поличным. Возбуждено уголовное дело.

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Автобус сбил на пешеходном переходе в Можайске 99-летнюю пенсионерку
29 ноября 2023, 12:18

Фото: прокуратура МО

В Можайске водитель автобуса сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела взяла под контроль прокуратура Московской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Установлено, что водитель маршрутного автобуса, совершая манёвр на ул. Московской в городе Можайске, наехал на пешехода. Пострадавшая 1924 года рождения госпитализирована в Можайскую центральную районную больницу», – говорится в сообщении. 
В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкий вред здоровью потерпевшей. Все обстоятельства ДТП выясняются. 

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#автобус
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В питерской квартире нашли обездвиженную семью благодаря лаю собаки
29 ноября 2023, 12:13

Фото: istockphoto/srugina

В Петергофе обездвиженных супругов обнаружили в запертой квартире на улице Халтурина. Внимание на квартиру обратили благодаря лаю собаки.
«Фонтанка» пишет, что соседка семейной пары давно их не встречала и забила тревогу. Она сообщила полицейским, что из их квартиры слышен лай собаки и звуки работающего телевизора.

Спасатели вскрыли дверь и увидели на полу 50-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Врачам не удалось спасти семью.

Правоохранители начали проверку. 

Ранее сообщалось, что на склоне у дороги в курортном турецком городе Бодрум нашли тела 42-летней россиянки Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны. Одно из тел было завернуто в простыню и перевязано верёвками, второе просто брошено рядом.

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#санкт-петербург
#новости
#происшествие
#полиция
#семья
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Огнеборцы Мособлпожспаса эвакуировали 12 человек из горящего общежития
29 ноября 2023, 12:11

Фото: Istockphoto / Phonix_a

Работники Мособлпожспаса спасли 12 человек из горящего общежития. Пожар произошёл на третьем этаже здания коридорного типа в посёлке Удельная Раменского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Огонь быстро распространился по панелям, едкий дым заполнил помещение. Некоторые жильцы не могли покинуть здание и оказались в ловушке. Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что из окна квартиры на третьем этаже вырывается пламя, а на балконе стоят люди и просят помощи», – рассказал начальник территориального управления №8 Александр Сигаев
Начальник караула ПСЧ-340 Михаил Захаров и командир отделения ПСЧ-231 Артур Клочков развернули трёхколенную лестницу, поднялись наверх и эвакуировали четырёх человек, в том числе двоих маленьких детей.
 
Одновременно огнеборцы ПСЧ-340 во главе с начальником караула Иваном Сыровым сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к спасению ещё восьмерых человек.
«Работники противопожарно-спасательной службы вывели людей из горевшего и полностью задымлённого коридора на третьем этаже по лестничным пролётам с использованием спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам со сжатым воздухом», – добавил Сигаев.
По его словам, в результате пожара выгорели комната и часть коридора. Слаженные и умелые действия огнеборцев позволили быстро локализовать огонь и спасти людей. 

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#подмосковье
#московская область
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«Это конченное животное»: жуткие детали убийства россиянок в Турции и кто к нему причастен
К убийству россиянки в Турции может быть причастен ее бывший муж
29 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/Natalya Sergeeva

Тела двух россиянок обнаружили в курортном районе Бодрума. Жертвами стали бывшая модель и ее 15-летняя дочь. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к расправе над женщинами, и за что бывший супруг убитой был объявлен в розыск.

В Турции нашли убитыми двух россиянок


28 ноября в пригороде турецкого Бодрума нашли тела двух женщин с огнестрельными ранениями, завернутых в простыни и связанных веревкой. Правоохранители выяснили, что убитыми оказались 42-летняя модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Тела были обнаружены на склоне у дороги к бухте Тавшанбурну в трех метрах друг от друга. 


Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме
Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало убийство россиянок в Бодруме

Как убили российскую модель и ее дочь в Турции


За несколько дней до того, как тела убитых нашли, мать и дочь перестали выходить на связь с родственниками. Обеспокоившись, близкие Двизовой приехали в район Конаджик, где проживала убитая вместе с дочерью. Войдя в дом, они увидели следы крови на диване, после чего обратились в отделение полиции.

Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что от дома отъезжал автомобиль, в котором предположительно, могли быть тела убитых Ирины Двизовой и ее дочери.
 


Кто может быть убийцей россиянок в Турции


Главный подозреваемый в деле о двойном убийстве – бывший супруг Двизовой гражданин Литвы Андрей Кушлевич. В беседе с изданием RT, сын убитой женщины рассказал, что расправу над его матерью и сестрой совершил его отчим. Мотивом убийства собеседник издания считает тот факт, что его мать запрещала бывшему мужу общаться с пятилетним сыном, местонахождение которого в настоящее время не известно.

Сын Ирины Двизовой рассказал, что возможный убийца часто оскорблял женщину и ее детей.

«Это конченное животное, он меня бил полотенцем, чтобы следов не было, душил», - рассказал сын убитой.

Следователи предполагают, что после того, как мужчина расправился с бывшей супругой, ее дочерью и избавился от тел, он забрал с собой сына и покинул территорию страны. Примечательно, что Ирина Двизова неоднократно пыталась лишить супруга родительских прав на сына, но все дела были отклонены.

Что известно о бывшем муже убитой в Турции модели


Бывший возлюбленный Ирины Двизовой в 2017 году был задержан в аэропорту «Шереметьево». Андрея Кушлевича разыскивали правоохранительные органы Монако по подозрению в хищении драгоценных камней. Мужчина похитил бриллиант у местного олигарха из Монако, у которого он прежде работал телохранителем.

В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой
В сети появилось последнее видео убитой в Турции 15-летней Двизовой

4 апреля 2017 года Бабушкинский суд столицы удовлетворил ходатайство об экстрадиции Кушлевича, однако по пути в СИЗО, подозреваемый смог сбежать. Через некоторое время выяснилось, что Кушлевич отправился в Турцию, где женился на Двизовой. Ранее Кушлевич проходил подготовку во Французском легионе.

Родственники убитой рассказали в беседе с изданием RT, что у Кушлевича в доме всегда было оружие, кроме того, он имеет боевую подготовку. ​

«За время службы во французском легионе он явно убивал, имеет боевую подготовку, в доме у Куслевича, сколько мы себя помним, всегда было оружие. Такой человек во фразу «Я тебя убью» вкладывает совершенно другой смысл, не такой, как обычные люди на эмоциях во время ссоры», — заявили собеседники издания.  

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#суд
#следователи
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#убийство
#турция
#россияне
#полиция
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Камеры видеонаблюдения помогли задержать в Домодедове банду грабителей
29 ноября 2023, 11:28

Фото: ГУРБ МО

Полицейские задержали в городском округе Домодедово троих подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В микрорайоне Южный двое злоумышленников подошли к 32-летнему гражданину, причинили ему телесные повреждения и, угрожая похожим на пистолет предметом, посадили в автомобиль. За рулём находился их сообщник. Продолжая избивать мужчину, правонарушители вынудили передать им 14 мобильных телефонов, наручные часы и 15 тыс рублей. Материальный ущерб составил 130 тыс рублей», – уточнила Петрова.  
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили подозреваемых и задержали их в местах проживания. Ими оказались трое москвичей в возрасте от 24 до 33 лет, двое из которых – родные братья. Часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли в ходе личного досмотра задержанных и в ломбарде в Люберах.   

Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.  
 
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#полиция
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#грабители
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#подмосковье
#московская область
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В Москве эвакуируют людей из ТЦ Европолис на проспекте Мира
29 ноября 2023, 10:53

Фото: iStock/ninever

Из торгового центра Евпрополис, который находится на проспекте Мира в Москве, эвакуируют посетителей и сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, посетителей и сотрудников просят немедленно покинуть здание по громкой связи. О причинах эвакуации не сообщается.

Ранее сообщалось, что в России в третьем квартале 2023 года резко вырос импорт одежды и обуви, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В третьем квартале показатели увеличились на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого стали эффект низкой базы прошлого года, налаживание параллельного импорта и обновление логистических цепочек.

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#здание
#импорт
#тц
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В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом
29 ноября 2023, 10:38

Фото: iStock/eranicle

В Петербурге под окнами многоэтажного дома обнаружили семиклассника, который поссорился с отцом из-за стрижки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что тело мальчика обнаружили под окнами многоэтажки. До инцидента ребёнок, проживавший с двумя братьями, мачехой и отцом, поссорился с последним из-за новой стрижки. 

Семиклассника экстренно госпитализировали с разрывом внутренних органов, внутренним кровотечением, переломом основания черепа, ушибом головного мозга тяжёлой степени. Медработникам не удалось спасти мальчика. 

В настоящее время сотрудники управления Следственного комитета по городу проводят проверку, возбуждено уголовное дело. 

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#следственный комитет
#уголовное дело
#ребёнок
#смерть
#санкт-петербург
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Участницу шоу «Пацанки» Тихую судят за нападение на человека
29 ноября 2023, 10:38

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Тюменке Анне Тихой из шоу «Пацанки» может грозить до 3 лет лишения свободы.
Участницу шоу «Пацанки» из Тюмени Анну Тихую (Анна Тихомирова) обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, пишет URA.RU. Девушка сломала глазницу москвичке. Информация о деле есть на сайте суда. Девушке может грозить до трех лет лишения свободы.

По словам пострадавшей, обвиняемая напала на неё на остановке. Тихомирова неожиданно ударила ее по лицу и скрылась, а девушка без сознания лежала на морозе. 

В своих социальных сетях Тихомирова делилась фото с заседания суда, назвав пострадавшую «терпилой».

Ранее сообщалось, что Мила Грац (Людмила Ушакова) находилась в розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Baza пишет, что 26-летняя Ушакова находилась в федеральном розыске с конца сентября. В розыск её объявлял отдел полиции Краснодара.

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