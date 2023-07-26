В Калининграде от своего отца забеременела девочка-подросток с инвалидностью

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Следственный комитет Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины.
Он обвиняется в изнасиловании дочери с инвалидностью. На момент преступления в 2019 году ей было 13 лет. Девочка не могла противиться отцу из-за своих индивидуально-психических особенностей. Следствие установило, что мужчина изнасиловал дочь ещё 6 раз.
После последнего изнасилования девочка забеременела. Генетическая экспертиза показала, что отцом будущего ребёнка является отец пострадавшей.
Уголовное дело передано в суд.
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После последнего изнасилования девочка забеременела. Генетическая экспертиза показала, что отцом будущего ребёнка является отец пострадавшей.
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Мария Фирсова