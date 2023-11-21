В Калининграде разыскивают напавших в балаклавах и с битами на местного жителя

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Полиция в Калининграде разыскивает троих подозреваемых, которые в балаклавах и с битами напали на местного жителя и повредили его автомобиль. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что трое мужчин в балаклавах и с бейсбольными битами напали на местного 45-летнего жителя. В момент нападения он находился с супругой в своём автомобиле Lexus. Злоумышленники силой вывели его из машины, избили, повредили автомобиль и скрылись с места происшествия.
Пострадавшего экстренно доставили больницу, где ему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы и грудной клетки.
Полиция начала проверку по факту преступления. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью группой лиц с применением оружия. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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Пострадавшего экстренно доставили больницу, где ему была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы и грудной клетки.
В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью группой лиц с применением оружия. Им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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Анастасия Чинкова